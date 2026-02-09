Vorteilswelt
Grandfather shot grandson

“Care level is no reason for a gun ban”

Nachrichten
09.02.2026 08:00
The bloody deed took place in this multi-generational house. The weapon used was registered and ...
The bloody deed took place in this multi-generational house. The weapon used was registered and had also been checked.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

On Friday, a grandfather (82) shot his 30-year-old granddaughter. He had legally registered the pistol at the "Vitalen Wohnen" retirement home in Lengau (Upper Austria). Now the house rules are to be reviewed, as they do not currently regulate whether or not weapons are allowed in the apartments.

"All firearms checks were carried out properly" – after the bloody deed in Lengau, Braunau district administrator Gerald Kronberger immediately had checks carried out to determine whether the grandfather (82), who shot his granddaughter (30) and then killed himself, was even allowed to have the 22-millimeter pistol. The result: there were no legal objections.

