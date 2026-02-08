Ein Hauch von WM weht durchs Multiversum

Los geht´s! Der Vienna World Cup feiert am Sonntag in Schwechat Premiere. Insgesamt zwölf Nationen rittern beim Bandenzauber im Multiversum vor 2000 Fans um den Titel. Mit von der Partie sind zahlreiche Social-Media-Stars. Und Profis: Die Demir-Brüder werden etwa die Türkei repräsentieren.