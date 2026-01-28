Räumt US-Rapper Kendrick Lamar erneut ab?

Moderieren wird die Gala auch in diesem Jahr wieder der Comedian Trevor Noah (41) – zum sechsten Mal in Folge, allerdings nach eigenen Angaben auch zum letzten Mal. Der südafrikanische Comedian hatte 2022 seine „Daily Show“ beim US-Sender Comedy Central aufgegeben, die er 2015 vom langjährigen Gastgeber Jon Stewart übernommen hatte. Seitdem ist er unter anderem mit einer Stand-up-Tournee und einem Podcast unterwegs.

Goldene Grammophone in mehr als 90 Kategorien

Auftreten oder Preise verleihen sollen unter anderem Leon Thomas, Sabrina Carpenter, Katseye, Addison Rae, Pharrell Williams, Harry Styles und Doechii. Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt und werden in mehr als 90 Kategorien verliehen – auch wenn nicht alle davon während der rund vierstündigen Show live gezeigt werden. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone.