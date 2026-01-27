Wirbel um Rapper-Auftritt bei Olympia-Eröffnung

Künstler spricht von „Völkermord in Gaza“

Vertreter der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung erklärten: „Wenn ein Minister sich das Privileg herausnimmt zu sagen, dass ein Künstler ‘seine Meinung nicht auf der Bühne äußern wird‘, spricht er nicht von Respekt oder Ethik – er fordert eine präventive Zensur“. Es gehe nicht darum, ob man Ghalis Ideen teile oder nicht. „Gravierend ist, dass wir es hier mit einer Regierung zu tun haben, die im Voraus festlegen will, was gesagt werden darf und was nicht“, so die oppositionelle Bewegung.