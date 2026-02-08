Alkolenker hinterlässt Spur der Verwüstung

Am Samstagmorgen ist ein 38-jähriger Autofahrer in Fußach von der Straße abgekommen und hat mit seinem Wagen gleich mehrere Objekte „umgemäht“. Der Mann selbst blieb unversehrt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 8.25 Uhr. Der 38-Jährige, der laut Polizei stark alkoholisiert war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und krachte in weiterer Folge mit seinem Wagen in einen Begrenzungspfosten sowie mehrere Zaunsteher.
Auslaufende Betriebsmittel
Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Pkw wurde allerdings stark beschädigt und musste durch den ÖAMTC abgeschleppt werden. Zudem waren Betriebsmittel ausgelaufen, welche in weiterer Folge von den Einsatzkräften der Feuerwehr beseitigt wurden. Die Polizei kassierte noch an Ort und Stelle den Führerschein des Mannes ein.
