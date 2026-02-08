Alkolenker hinterlässt Spur der Verwüstung

Auslaufende Betriebsmittel

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Pkw wurde allerdings stark beschädigt und musste durch den ÖAMTC abgeschleppt werden. Zudem waren Betriebsmittel ausgelaufen, welche in weiterer Folge von den Einsatzkräften der Feuerwehr beseitigt wurden. Die Polizei kassierte noch an Ort und Stelle den Führerschein des Mannes ein.