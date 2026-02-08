64-jähriger Alkolenker erfasst Fußgängerin in Hard

Ersthelfer zum Glück rasch vor Ort

Im Zuge der Kollision wurde die Pensionistin via Motorhaube auf den Asphalt geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb. Noch bevor die Rettungskräfte und der Notarzt eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um das Unfallopfer. Die wurde anschließend mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Lenker ergab ein positives Ergebnis, weshalb dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.