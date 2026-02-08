Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Vormittag betrunken

64-jähriger Alkolenker erfasst Fußgängerin in Hard

Chronik
08.02.2026 12:14
Der beim Lenker durchgeführte Alkomattest schlug an.
Der beim Lenker durchgeführte Alkomattest schlug an.(Bild: sos)

Am Samstagvormittag hat sich in Hard ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 66-jährige Fußgängerin ist beim Überqueren eines Schutzweges von einem Pkw angefahren worden. Der Lenker hätte nicht mehr am Steuer sitzen dürfen. 

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 10.05 Uhr auf der Hofsteigstraße. Ein 64-jähriger Pkw-Lenker bog just in dem Moment von einem Parkplatz auf die Straße ein, als eine 66-jährige Frau den dortigen Schutzweg überquerte. Der Fahrer bemerkte die Fußgängerin zu spät und erfasste sie mit seinem Fahrzeug.

Ersthelfer zum Glück rasch vor Ort
Im Zuge der Kollision wurde die Pensionistin via Motorhaube auf den Asphalt geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb. Noch bevor die Rettungskräfte und der Notarzt eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um das Unfallopfer. Die wurde anschließend mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Lenker ergab ein positives Ergebnis, weshalb dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.


Polizei sucht Zeugen
Die Polizei in Hard hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 6°
Symbol heiter
Bludenz
-0° / 8°
Symbol heiter
Dornbirn
-0° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 6°
Symbol heiter

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
164.133 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
134.483 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
118.084 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Chronik
Am Vormittag betrunken
64-jähriger Alkolenker erfasst Fußgängerin in Hard
Schlusslicht zu Gast
Nach Sturm-Sensation will Altach in Liga nachlegen
Krone Plus Logo
Pflege der Zukunft
Digitale Hilfe für Angehörige von Demenzkranken
Krone Plus Logo
Verlacht und verehrt
Maria Simma: „Der Teufel stand an meinem Bett“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen BW Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf