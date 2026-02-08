64-jähriger Alkolenker erfasst Fußgängerin in Hard

Am Samstagvormittag hat sich in Hard ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 66-jährige Fußgängerin ist beim Überqueren eines Schutzweges von einem Pkw angefahren worden. Der Lenker hätte nicht mehr am Steuer sitzen dürfen.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 10.05 Uhr auf der Hofsteigstraße. Ein 64-jähriger Pkw-Lenker bog just in dem Moment von einem Parkplatz auf die Straße ein, als eine 66-jährige Frau den dortigen Schutzweg überquerte. Der Fahrer bemerkte die Fußgängerin zu spät und erfasste sie mit seinem Fahrzeug.
Ersthelfer zum Glück rasch vor Ort
Im Zuge der Kollision wurde die Pensionistin via Motorhaube auf den Asphalt geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb. Noch bevor die Rettungskräfte und der Notarzt eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um das Unfallopfer. Die wurde anschließend mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Lenker ergab ein positives Ergebnis, weshalb dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.
Polizei sucht Zeugen
Die Polizei in Hard hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.
