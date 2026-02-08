Nächtlicher Unfall in Lustenau: Auto rammt Baum

LIVE: So steht es bei Altach gegen Blau-Weiß Linz
In der Nacht auf Sonntag ist in Lustenau ein Schweizer Autofahrer mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Mann wurde mit nicht näher bekannten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr auf der L204 in Fahrtrichtung des Lustenauer Ortszentrums. Ein Pkw-Lenker aus dem Kanton Thurgau kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.
Kein Alkohol im Spiel
Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei Lustenau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
