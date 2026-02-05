Vorteilswelt
175 Jahre für Freiheit & Recht in Kärntner Justiz

Kärnten
05.02.2026 20:00
Am 6. Februar 1851 wurde die Advokatenkammer zu Klagenfurt als unabhängige Institution gegründet – morgen wird das gefeiert. Das hat sich in den Jahren alles getan.

Die Revolution von 1848 war der Auslöser: Der neue Geist von Freiheit und Demokratie erfüllte auch den Advokatenstand. Und so wurden nach und nach eigene Kammern gegründet, in denen sich die Mitglieder unabhängig innerhalb der Gerichtsbarkeit organisieren konnten.

 Interessenvertretung und Serviceorganisation
In Kärnten erschien am 18. Februar 1851 die Kundmachung des k.u.k. Oberlandesgerichtes für Kärnten und Krain der am 6. Februar 1851 erfolgten Konstituierung der Advokatenkammer zu Klagenfurt mit Franz Wegscheider als erstem Präsidenten – der allerdings nicht mehr als 15 Advokaten vertrat, wie ein Blick ins Archiv durch den ehemaligen Richter und Historiker Peter Joham zeigt: Zehn gab es in der Landeshauptstadt, zwei in Villach, je einer in St. Veit, Wolfsberg und Spittal. Heute ist die Kammer moderne Interessenvertretung und Serviceorganisation für 268 Anwälte: „Wir bieten auch Seminare an und haben unser eigenes Pensionssystem“, sagt Kammeramtsdirektorin Susanne Laggner-Primosch.

Und die Kammer muss im Interesse der rechtssuchenden Bevölkerung auch dafür sorgen, dass Anwälte ihre im Statut vorgesehenen Verpflichtungen einhalten – etwa bei der Abwicklung von Treuhandschaften und bei der Vertretung der Mandanten. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Disziplinarverfahren, streng geheim, was auch für Kritik sorgt.

Für Freiheit und Recht: Das Wappen hängt auch im „neuen“ Kammersitz im alten Siechenhaus – bis ...
Für Freiheit und Recht: Das Wappen hängt auch im „neuen“ Kammersitz im alten Siechenhaus – bis 1978 war man im Gericht.(Bild: Kerstin Wassermann)
Ein Blick ins Archiv: Matthias Rulitz, Advokat 1838 bis 1850 in Klagenfurt, dann Politiker und ...
Ein Blick ins Archiv: Matthias Rulitz, Advokat 1838 bis 1850 in Klagenfurt, dann Politiker und Richter am Oberlandesgericht Graz.(Bild: Archiv Rechtsanwaltskammer Kärnten/Kärntner Landesarchiv)

Zeitlos bleibt dagegen das Anwaltswappen: „Als Ausdruck zivilgesellschaftlicher Wertvorstellungen ist ihr Motto ,Freiheit und Recht‘ heute genauso aktuell wie zum Zeitpunkt ihrer Gründung“, findet Uni-Historiker Werner Drobesch, der bei der Festveranstaltung im Landesarchiv für einen Rückblick sorgt, während OGH-Präsident Werner Kodek Anwälte als „Hüter der individuellen Freiheit“ würdigt.

