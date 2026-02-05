175 Jahre für Freiheit & Recht in Kärntner Justiz

Interessenvertretung und Serviceorganisation

In Kärnten erschien am 18. Februar 1851 die Kundmachung des k.u.k. Oberlandesgerichtes für Kärnten und Krain der am 6. Februar 1851 erfolgten Konstituierung der Advokatenkammer zu Klagenfurt mit Franz Wegscheider als erstem Präsidenten – der allerdings nicht mehr als 15 Advokaten vertrat, wie ein Blick ins Archiv durch den ehemaligen Richter und Historiker Peter Joham zeigt: Zehn gab es in der Landeshauptstadt, zwei in Villach, je einer in St. Veit, Wolfsberg und Spittal. Heute ist die Kammer moderne Interessenvertretung und Serviceorganisation für 268 Anwälte: „Wir bieten auch Seminare an und haben unser eigenes Pensionssystem“, sagt Kammeramtsdirektorin Susanne Laggner-Primosch.