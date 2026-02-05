Vorteilswelt
Große Gefahr

Nicht einmal im Flachen ist man vor Lawinen sicher

Tirol
05.02.2026 12:00
Diese beiden Schneebretter im Paznauntal wurden vermutlich aus der Entfernung ausgelöst.
Diese beiden Schneebretter im Paznauntal wurden vermutlich aus der Entfernung ausgelöst.(Bild: Lawinenwarndienst/Griesser)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Ein halber Meter Neuschnee im südlichen Osttirol verschärfte die Lawinensituation dort noch einmal. Am Freitag schneit es auch in Nordtirol. Experten warnen: Die Lawinenlage bleibt sehr angespannt!

0 Kommentare

In den Deferegger Alpen, in den Lienzer Dolomiten und am Karnischen Kamm herrscht am Donnerstag große Lawinengefahr – Stufe vier von fünf! „Die Lage ist für Tourengeher kritisch“, betont Norbert Lanzanasto, Prognostiker beim Lawinenwarndienst Tirol. „Auf eine wie schon im ganzen Winter schwache Altschneedecke fiel gebietsweise rund ein halber Meter Neuschnee – diese Auflast macht die Lage besonders heikel“, warnt Lanzanasto.

Heikle Lage auch in Nordtirol
Nur ganz wenig besser ist die Situation in Nordtirol. Wie in den Osttiroler Tauern gilt hier großflächig erhebliche Gefahr (Stufe 3) – etwa am Alpenhauptkamm. Lanzanasto: „Obwohl hier nur wenig Neuschnee fiel, bleibt die Lage kritisch.“ 

Zitat Icon

Lawinen lassen sich auch auslösen, wenn man sich in einem flachen Bereich aufhält. Daher gilt es, von steilen Hängen weit fernzubleiben.

Norbert Lanzanasto, Prognostiker Lawinenwarndienst Tirol

Bild: Land Tirol/Simon Rainer

Außergewöhnlich und typisch für diesen Winter sind freilich die zahlreichen Fernauslösungen. Nach wie vor erreichte der Lawinenwarndienst täglich Meldungen über Lawinen, die von Wintersportlern aus größerer Entfernung ausgelöst wurden. „Daher gilt es, von steilen Hängen weit fernzubleiben“, rät Lanzanasto dringend. „Lawinen lassen sich auch aus der Ferne auslösen, wenn man sich in einem flachen Bereich aufhält.“

Brüche in Schneedecke breiten sich aus
Für Freitag sind in Nordtirol flächig bis zu zehn Zentimeter Neuschnee prognostiziert. Die Schneefallgrenze dürfte bei rund 1400 Metern liegen. „Dazu wird es eher warm, Brüche in der Schneedecke breiten sich gut aus, das ist heikel für die Lawinenlage“, erklärt Norbert Lanzanasto.

Weiter Gefahrenstufe 4?
Fazit: Die Lawinenlage bleibt sehr angespannt, ob neuerlich Stufe 4 ausgerufen werden muss, entscheidet sich im Laufe des Tages. Bei einem „Dreier“ bleibt es in weiten Bereichen in jedem Fall.

