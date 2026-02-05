Nicht einmal im Flachen ist man vor Lawinen sicher

Außergewöhnlich und typisch für diesen Winter sind freilich die zahlreichen Fernauslösungen. Nach wie vor erreichte der Lawinenwarndienst täglich Meldungen über Lawinen, die von Wintersportlern aus größerer Entfernung ausgelöst wurden. „Daher gilt es, von steilen Hängen weit fernzubleiben“, rät Lanzanasto dringend. „Lawinen lassen sich auch aus der Ferne auslösen, wenn man sich in einem flachen Bereich aufhält.“