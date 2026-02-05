1300-mal am Tag rücken Polizisten in Wien aus

Pro Minute kommt es zu einer Blaulichtfahrt

Natürlich geht nicht aus jedem Notruf zwangsläufig auch ein Einsatz der Polizei hervor. Manchmal reicht es, die Kollegen von Berufsrettung oder Berufsfeuerwehr zu schicken, auch Scherzanrufe und unbeabsichtigte Hosentaschenanrufe sind naturgemäß dabei. In 474.243 Fällen rückte dann aber tatsächlich zumindest ein Streifenwagen aus – ein Tagesdurchschnitt von 1299 Einsätzen. Umgerechnet lässt sich also sagen, dass es pro Minute zu einer Blaulichtfahrt gekommen ist.