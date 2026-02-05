1300-mal am Tag rücken Polizisten in Wien aus

Sie sind das Rückgrat unserer Millionenmetropole – unsere Einsatzkräfte. Die Wiener Polizei bilanzierte nun für 2025 mit beeindruckenden Zahlen. Mehr als eine Million Notrufe gingen ein, Kundgebungen wurden ebenso betreut wie Staatsbesuche und Sportveranstaltungen. Ganz nebenbei ist man mit dem täglichen Wahnsinn konfrontiert.
Egal, ob nun die Nachbarn zu laute Musik hören (und man selbst gerne schlafen würde), der Einbrecher an der Terrassentür herumwerkt oder jemand auf der Straße ausgeraubt wird – wer so schnell wie möglich kommt, ist die Polizei. Und jene ließ aktuell das vergangene Jahr mit eindrücklichen Zahlen Revue passieren. Exakt 1.175.411 Notrufe, also fast 1,18 Millionen, erreichten die Landesleitzentrale. Und damit umgerechnet auf 365 Tage 3220 Notrufe jeden einzelnen Tag.
Pro Minute kommt es zu einer Blaulichtfahrt
Natürlich geht nicht aus jedem Notruf zwangsläufig auch ein Einsatz der Polizei hervor. Manchmal reicht es, die Kollegen von Berufsrettung oder Berufsfeuerwehr zu schicken, auch Scherzanrufe und unbeabsichtigte Hosentaschenanrufe sind naturgemäß dabei. In 474.243 Fällen rückte dann aber tatsächlich zumindest ein Streifenwagen aus – ein Tagesdurchschnitt von 1299 Einsätzen. Umgerechnet lässt sich also sagen, dass es pro Minute zu einer Blaulichtfahrt gekommen ist.
35 Demos pro Tag in der Bundeshauptstadt
Auch das – für viele Auto- und Öffinutzer so leidige – Thema der Demonstrationen schlägt sich eindrücklich in der Bilanz nieder. Insgesamt betreuten Exekutivbeamte (verstärkt durch zahlreiche Kollegen aus den Bundesländern) 12.642 Kundgebungen und Demos (fast 35 pro Tag). 21 geplante Versammlungen wurden untersagt, 332 Anträge zurückgewiesen. Bei 17 Staatsbesuchen mit allen Ehren war man ebenso dabei wie bei 96 Sportveranstaltungen und zahlreichen Kulturevents, wie dem Donauinselfest, dem Opernball oder der OSZE-Konferenz.
Die hohe Anzahl an Einsätzen zeigt, wie wichtig eine perfekt funktionierende Einsatzkoordination ist.
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)
Bild: Katharina Schiffl
1500 Drohnen-Flugstunden am Himmel über Wien
Die Drohneneinsätze werden immer mehr: 460-mal erhoben sich die kleinen fliegenden Helfer in die Lüfte, sammelten dort mehr als 1500 Flugstunden. 97-mal mussten Beweissicherungsteams der Polizei ausrücken, in 1100 Fällen wurden sprengstoffkundige Beamte hinzugezogen. Am häufigsten wegen pyrotechnischer Gegenstände wie Böller und Raketen und dem Fund von Kriegsmaterial oder verdächtigen Gegenständen. Bombendrohungen, wie etwa am 12. Juni, als ein Unbekannter ein Paket in die TU Wien warf und rief, es würde explodieren, sind Gott sei Dank seltener.
Innenminister lobte Polizei bei Besuch
Regelrecht beeindruckt hinsichtlich der Bilanz zeigte sich der oberste Chef der Polizisten, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der den Beamten beim Besuch der Landesleitzentrale Wien Dank aussprach. Die Wiener Polizei würde „großartige Arbeit für die Menschen in der Bundeshauptstadt und darüber hinaus leisten“, betonte der Minister. Entscheidend sei eine „perfekt funktionierende Einsatzkoordination“. Ein Lob, auf dem sich mit Sicherheit keiner der 7.300 Polizisten ausruhen will.
