Wiener Stadthalle erhielt Song-Contest-Anstrich

Die Stadthalle, die den größten Musikwettbewerb der Welt im Mai diesen Jahres austragen wird, glänzt seit heute im offiziellen Song-Contest-Design.
Am Donnerstagvormittag wurde ein großflächiges Plakat mit Logo des Song Contests auf das Vordach der Halle F angebracht.
Damit stimmt sich die Austragungsstätte offiziell auf das große Musikevent im Mai ein.
Am Rathausplatz zählt einstweilen eine Countdown-Uhr die Zeit bis zur Eröffnungszeremonie am Sonntag, dem 10. Mai, herunter.
Auf das Mega-Event sollen künftig auch öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen, Straßenbahne und Busse hinweisen. Sie werden ebenfalls im Song-Contest-Design glänzen.
Veranstaltungen abgesagt
Acht Konzerte mussten übrigens verschoben oder abgesagt werden, damit der Song Contest in der Stadthalle stattfinden kann. Darunter ein Konzert von Eros Ramazzotti.
