100 Tage davor

Wiener Stadthalle erhielt Song-Contest-Anstrich

Wien
05.02.2026 11:50
(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Die Stadthalle, die den größten Musikwettbewerb der Welt im Mai diesen Jahres austragen wird, glänzt seit heute im offiziellen Song-Contest-Design. 

Am Donnerstagvormittag wurde ein großflächiges Plakat mit Logo des Song Contests auf das Vordach der Halle F angebracht. 

Damit stimmt sich die Austragungsstätte offiziell auf das große Musikevent im Mai ein.

Am Rathausplatz zählt einstweilen eine Countdown-Uhr die Zeit bis zur Eröffnungszeremonie am Sonntag, dem 10. Mai, herunter. 

Am Donnerstagvormittag wurde das Plakat angebracht
Am Donnerstagvormittag wurde das Plakat angebracht(Bild: Gerhard Bartel)
Auch heuer steht der Song Contest unter dem Motto „United by Music“
Auch heuer steht der Song Contest unter dem Motto „United by Music“(Bild: Gerhard Bartel)
Das Vordach der Halle F glänzt jetzt im Song-Contest-Design
Das Vordach der Halle F glänzt jetzt im Song-Contest-Design(Bild: Gerhard Bartel)
(Bild: Gerhard Bartel)

Auf das Mega-Event sollen künftig auch öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen, Straßenbahne und Busse hinweisen. Sie werden ebenfalls im Song-Contest-Design glänzen. 

Veranstaltungen abgesagt
Acht Konzerte mussten übrigens verschoben oder abgesagt werden, damit der Song Contest in der Stadthalle stattfinden kann. Darunter ein Konzert von Eros Ramazzotti.

Wien
