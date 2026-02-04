OGH bestätigt Schuldsprüche wegen schweren Betrugs

Verkauf erfolgte 2019

Zur Vorgeschichte: Im Oktober 2019 solle eine damals 83-Jährige angeblich an Demenz leidende und geschäftsunfähige Gmundnerin beim Verkauf der ehemaligen Seepension samt zwei Bootshütten am Ostufer des Traunsees um knapp 900.000 Euro gebracht worden sein. In der Folge wurde der Deal rückabgewickelt, es tauchten aber immer wieder neue Aspekte auf. Zuletzt hat das Landesverwaltungsgericht bestätigt, dass es sich bei den Bootshütten um Schwarzbauten handelt, dies wurde im Prozess aber nicht berücksichtigt.