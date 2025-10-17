Bei Traunsee-Krimi tauchten brisante Details auf

Rund um zwei illegal errichtete Bootshütten am Traunsee (OÖ) gehen die Wogen noch immer hoch. Der Oberste Gerichtshof wird sich mit den Fragen des Preises für die Bauten und dem gescheiterten Versuch der nachträglichen Legalisierung befassen müssen. Für sechs erstinstanzlich Verurteilte und den Bürgermeister steht sehr viel auf dem Spiel.