Bei Traunsee-Krimi tauchten brisante Details auf

Rund um zwei illegal errichtete Bootshütten am Traunsee (OÖ) gehen die Wogen noch immer hoch. Der Oberste Gerichtshof wird sich mit den Fragen des Preises für die Bauten und dem gescheiterten Versuch der nachträglichen Legalisierung befassen müssen. Für sechs erstinstanzlich Verurteilte und den Bürgermeister steht sehr viel auf dem Spiel.
Vor zwei Wochen platzte die Bombe: Das Landesverwaltungsgericht hob einen Bescheid des Gmundner ÖVP-Bürgermeisters Stefan Krapf auf, der zwei Bootshütten nachträglich legalisieren ließ. Ob der Stadtchef dagegen Einspruch einlegen wird, war gestern, Donnerstag, nicht klar. „Wir hatten noch keine Sitzung des Stadtrats, der darüber beraten muss“, erklärt Krapf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.