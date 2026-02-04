OMV verzeichnet zehn Prozent Gewinneinbruch

Gemischtes Ergebnis in den Sparten

In den einzelnen Sparten zeigte sich ein gemischtes Bild: Während das Ergebnis im Bereich Energy (Exploration & Produktion) aufgrund negativer Markteffekte auf 2,7 Mrd. Euro zurückging, legte der Bereich Fuels (Kraftstoffe) auf 1,1 Mrd. Euro zu. Hier profitierte die OMV von einem stärkeren Marktumfeld sowie besseren Beiträgen aus dem Handel und der Raffinerie-Beteiligung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch das Chemiegeschäft (Chemicals) konnte das operative Ergebnis auf 784 Mio. Euro steigern, was vor allem durch die Umgliederung der Tochter Borealis und verbesserte Margen beeinflusst wurde. Der Konzernumsatz aus den fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 24,3 Mrd. Euro, ein Rückgang um sieben Prozent.