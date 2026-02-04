Kinder der Künstlichen Intelligenz

Von Verboten hält die Denkmaschine allerdings wenig. Schließlich hat sie ja durchaus ihre Vorteile – und mit denen sollte man auf jeden Fall umzugehen lernen. Allerdings glauben Kinder und Jugendliche leicht, einem echten Chat-Partner gegenüberzusitzen, einem „Freund“, der sie versteht, sie „emotional“ begleitet und schwere Entscheidungen für sie trifft. Eine soziale Erfahrung, die eben keine ist, gibt ChatGPT zu. Genau dafür braucht es technische Schutzmechanismen, die – O-Ton – keine „Hexereien“ sind. „Wenn wir KI für Kinder nicht gestalten, gestaltet sie Kinder für uns.“ Klingt fast wie eine Drohung von jemandem, der es wissen muss . . .