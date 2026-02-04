Pleite-Putzfirma: Verfahren nach mehreren Anläufen

Sieben Dienstnehmer betroffen

Die Schuldnerin, die in der Reinigungsbranche tätig sei, beschäftigt laut Angaben des KSV sieben Dienstnehmer. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen bei Gericht eingebracht“, hieß es weiter.