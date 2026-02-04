Wegen Neuzugang: ÖFB-Kicker zittern um Stammplatz

Denn auch auf der zentralen Position kann Gruda zum Einsatz kommen – wäre er als Ouedraogo-Ersatz eingeplant, würde er diese Position bekleiden. Für das ÖFB-Team wären alle Optionen so kurz vor der WM ein Rückschlag. So gibt es die Hoffnung, dass es vielleicht doch stattdessen einen Shootingstar erwischt. Denn Gruda könnte auch Edel-Talent Yan Diomande auf der rechten offensiven Seite ersetzen.