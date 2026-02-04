Transfer-Wirrwarr: Ärger, Vorwürfe und die Wende

Einigung da – Vollzug ließ auf sich warten

Zwischen Kanté und Fenerbahce hatte bereits seit Wochen eine grundsätzliche Einigung bestanden. Dennoch zog sich der Vollzug des Transfers in die Länge. Am Deadline Day schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Wechsel offiziell vermeldet wird, doch dann kam alles anders.