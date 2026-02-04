Doping: Präsident spricht von „menschlichem Drama“

Viele Fragen offen

Noch ist unklar, in welcher Menge Letrozol nachgewiesen wurde und wie es überhaupt zum Kontakt mit der Substanz gekommen sein könnte. Zudem steht die B-Probe von Passler noch aus – ein entscheidender Punkt für das weitere Verfahren. Letrozol wird medizinisch vor allem zur Krebsbehandlung eingesetzt, kann aber auch den Östrogenspiegel senken und steht deshalb auf der Dopingliste.