„Krone“-Kommentar

Epochen-Bruch in Britannien

Kolumnen
03.02.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Gäbe es nicht den Wirbelmacher Trump, die Nachrichten in Europa sähen anders aus. Etwa so: Epochen-Umsturz in der politischen Landschaft Großbritanniens – klassische Traditionsparteien vom Aussterben bedroht.

Besonders arg steht es um die altehrwürdige Konservative Partei, die Partei des British Empire mit der Lizenz zum Regieren. Sie ist heute ein zerstrittener, orientierungsloser Haufen, dem sogar Ex-Minister davonlaufen. Sie wechseln zur Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage.

Grotesk! Dieser Mann, der die Briten in den Brexit hineingelogen hatte, ist jetzt auch noch der Profiteur ihrer gescheiterten Brexit-Hoffnungen: Statt Wiederauferstehung zu alter Glorie ist Britannien im Chaos abgestürzt.

Der anderen Traditionspartei, Labour, geht es nicht viel besser. Auch sie ist völlig ausgelaugt, ohne Antworten auf brennende Fragen, die vor allem mit der irregulären Massenmigration verbunden sind.

Laut Umfragen könnte dieser Nigel Farage durch das Mehrheitswahlrecht der nächste Premier sein – ein regelrechter Systemwechsel. Er verspricht wieder das Blaue vom Himmel, aber für viele Wähler ist er die letzte Hoffnung.

Vielleicht bedarf es einer Wahlperiode unter Rechtspopulisten, um zu erkennen, dass auch sie kein vernünftiges Rezept haben, wie schon das Brexit-Abenteuer zeigt. Allerdings: Jede grobe Medizin hat Nebenwirkungen und Rosskuren bergen große Risiken

