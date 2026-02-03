Epochen-Bruch in Britannien

Gäbe es nicht den Wirbelmacher Trump, die Nachrichten in Europa sähen anders aus. Etwa so: Epochen-Umsturz in der politischen Landschaft Großbritanniens – klassische Traditionsparteien vom Aussterben bedroht.
Besonders arg steht es um die altehrwürdige Konservative Partei, die Partei des British Empire mit der Lizenz zum Regieren. Sie ist heute ein zerstrittener, orientierungsloser Haufen, dem sogar Ex-Minister davonlaufen. Sie wechseln zur Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage.
Grotesk! Dieser Mann, der die Briten in den Brexit hineingelogen hatte, ist jetzt auch noch der Profiteur ihrer gescheiterten Brexit-Hoffnungen: Statt Wiederauferstehung zu alter Glorie ist Britannien im Chaos abgestürzt.
Der anderen Traditionspartei, Labour, geht es nicht viel besser. Auch sie ist völlig ausgelaugt, ohne Antworten auf brennende Fragen, die vor allem mit der irregulären Massenmigration verbunden sind.
Laut Umfragen könnte dieser Nigel Farage durch das Mehrheitswahlrecht der nächste Premier sein – ein regelrechter Systemwechsel. Er verspricht wieder das Blaue vom Himmel, aber für viele Wähler ist er die letzte Hoffnung.
Vielleicht bedarf es einer Wahlperiode unter Rechtspopulisten, um zu erkennen, dass auch sie kein vernünftiges Rezept haben, wie schon das Brexit-Abenteuer zeigt. Allerdings: Jede grobe Medizin hat Nebenwirkungen und Rosskuren bergen große Risiken
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.