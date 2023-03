Leiche unter Sofa: Urteil nach tödlichem Sex-Date

Leiche in zehn Müllsäcken und zwei Bettlaken eingewickelt

Und genau ein solches Tötungsdelikt ortet die Staatsanwaltschaft im Fall des 47-jährigen Opfers und klagt Vergewaltigung mit Todesfolge an. In zehn Müllsäcken und zwei Bettlaken eingewickelt fand die Polizei den Toten in der Wohnung von Christian S. - nach 25 Tagen stellte er sich selbst. Den Zustand der Leiche beschreibt der Gerichtsmediziner im Gerichtsaal bildhaft, was für verzogene Gesichter in den Geschworenen- und Zuschauerreihen sorgt.