Eine kunterbunte Faschingsparty am Alten Platz

Hüpfburg, Kinderschminken und Livemusik – am Faschingsdienstag geht es auch in der Klagenfurter Innenstadt rund. Faschingsumzug und Kinderfasching fallen zwar aus, trotzdem gibt es genug närrisches Treiben in der Landeshauptstadt.
Die närrische Zeit ist zugleich die bunteste Jahreszeit. Es wird geschunkelt, gesungen und gefeiert. Der Faschingsumzug in Waidmannsdorf fällt auch heuer aus, dennoch ist in Klagenfurt in der Innenstadt ein buntes Faschingstreiben fixiert worden. Am Alten Platz steigt eine große Party. Auch Chiara Tölderer von der „Cube Bar“ am Pfarrplatz betreibt dort einen Pavillon. „Um 13 Uhr geht es los“, erzählt Gerti Höferer vom Teatro am Alten Platz: „Wir haben Kinderschminken und eine Hüpfburg. Und natürlich kriegen die Kinder auch so viele Faschingskrapfen wie sie wollen“, sagt Höferer.
Faschingswelt am Alten Platz
Der beliebte Kinderfasching im Konzerthaus findet nicht statt, weil das Zwölftel-Sparbudget der Landeshauptstadt keine Subventionen für ein Faschingsfest zulässt. „Am Alten Platz jedoch haben die Kinder am Faschingsdienstag ihren Spaß. Wir laden in die kunterbunte Faschingswelt ein.“ Auch für Erwachsene gibt es Programm, die Party dauert bis 23 Uhr.
„Die Stadtrichter haben eine eigene Stadtrichter-Bar“, verspricht Höferer, der auch selbst bei den Stadtrichtern aktiv ist. „Der Erlös wird gespendet. Auch die Band ,De Klamoja‘ wird auftreten, dazu legt DJ Rudy auf. So ein Fest in der Innenstadt gab es seit vielen Jahren nicht.“
Vier Wirte ziehen an einem Strang
Die vier Wirte vom Alten Platz gehen wieder einen gemeinsamen Weg. Michaela Nadolph von der Bar Italia hat aufgehört, dafür steht seit Montag Berit Jonke als Nachfolgerin fest. Die Frau von Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) kehrt also in die Gastronomie zurück.
Auch Samir Isakovic vom Stadtcafé und Sandro Dobesch von Golden Goose sind dabei. „Wir haben heuer viele Feste am Alten platz geplant. Der Faschingsdienstag ist der beste Beginn“, sagt Höferer.
