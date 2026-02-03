Eine kunterbunte Faschingsparty am Alten Platz

Die närrische Zeit ist zugleich die bunteste Jahreszeit. Es wird geschunkelt, gesungen und gefeiert. Der Faschingsumzug in Waidmannsdorf fällt auch heuer aus, dennoch ist in Klagenfurt in der Innenstadt ein buntes Faschingstreiben fixiert worden. Am Alten Platz steigt eine große Party. Auch Chiara Tölderer von der „Cube Bar“ am Pfarrplatz betreibt dort einen Pavillon. „Um 13 Uhr geht es los“, erzählt Gerti Höferer vom Teatro am Alten Platz: „Wir haben Kinderschminken und eine Hüpfburg. Und natürlich kriegen die Kinder auch so viele Faschingskrapfen wie sie wollen“, sagt Höferer.