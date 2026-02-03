Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Jung und Alt

Eine kunterbunte Faschingsparty am Alten Platz

Kärnten
03.02.2026 10:00
Nicht nur die Piraten kriegen bei der Faschingsparty Krapfen.
Nicht nur die Piraten kriegen bei der Faschingsparty Krapfen.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Hüpfburg, Kinderschminken und Livemusik – am Faschingsdienstag geht es auch in der Klagenfurter Innenstadt rund. Faschingsumzug und Kinderfasching fallen zwar aus, trotzdem gibt es genug närrisches Treiben in der Landeshauptstadt.

0 Kommentare

Die närrische Zeit ist zugleich die bunteste Jahreszeit. Es wird geschunkelt, gesungen und gefeiert. Der Faschingsumzug in Waidmannsdorf fällt auch heuer aus, dennoch ist in Klagenfurt in der Innenstadt ein buntes Faschingstreiben fixiert worden. Am Alten Platz steigt eine große Party. Auch Chiara Tölderer von der „Cube Bar“ am Pfarrplatz betreibt dort einen Pavillon. „Um 13 Uhr geht es los“, erzählt Gerti Höferer vom Teatro am Alten Platz: „Wir haben Kinderschminken und eine Hüpfburg. Und natürlich kriegen die Kinder auch so viele Faschingskrapfen wie sie wollen“, sagt Höferer.

Faschingswelt am Alten Platz
Der beliebte Kinderfasching im Konzerthaus findet nicht statt, weil das Zwölftel-Sparbudget der Landeshauptstadt keine Subventionen für ein Faschingsfest zulässt. „Am Alten Platz jedoch haben die Kinder am Faschingsdienstag ihren Spaß. Wir laden in die kunterbunte Faschingswelt ein.“ Auch für Erwachsene gibt es Programm, die Party dauert bis 23 Uhr.

„Die Stadtrichter haben eine eigene Stadtrichter-Bar“, verspricht Höferer, der auch selbst bei den Stadtrichtern aktiv ist. „Der Erlös wird gespendet. Auch die Band ,De Klamoja‘ wird auftreten, dazu legt DJ Rudy auf. So ein Fest in der Innenstadt gab es seit vielen Jahren nicht.“

Lesen Sie auch:
Der Showblock wird die Besucher wieder begeistern.
Eanta do schon
Frauensteiner Fasching feiert großes Jubiläum
29.01.2026
Krone Plus Logo
Aufregung in Kärnten
Faschingsgilde fordert Geld nach Terroranschlag
28.01.2026
Närrisches Spektakel
Lavanttaler Narren in vier Gemeinden auf der Bühne
28.01.2026

Vier Wirte ziehen an einem Strang
Die vier Wirte vom Alten Platz gehen wieder einen gemeinsamen Weg. Michaela Nadolph von der Bar Italia hat aufgehört, dafür steht seit Montag Berit Jonke als Nachfolgerin fest. Die Frau von Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) kehrt also in die Gastronomie zurück.

Auch Samir Isakovic vom Stadtcafé und Sandro Dobesch von Golden Goose sind dabei. „Wir haben heuer viele Feste am Alten platz geplant. Der Faschingsdienstag ist der beste Beginn“, sagt Höferer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
155.211 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
113.760 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
113.700 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Kärnten
Für Jung und Alt
Eine kunterbunte Faschingsparty am Alten Platz
Sechs KAC-Cracks dabei
Debüt im Nationalteam statt letzter Schulwoche
2348 neue Unternehmen
Kärntner Firmen: Nachhaltig und immer weiblicher
Krone Plus Logo
Traf auch auf Rooney
Donau-Neuzugang kickte einst gegen Lionel Messi
Krone Plus Logo
Cold Case in Kärnten
Ungelöste Todesfälle: Die Mörder sind unter uns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf