F1-Urgestein kommt! Ferrari wildert bei Red Bull

Neuzugang bei Ferrari! Guillaume Dezoteux, der mehr als 18 Jahre lang bei Red Bull gearbeitet hat, wird das Traditionsteam aus Maranello in der kommenden Saison verstärken.
Der Franzose übernimmt bei der Scuderia die Rolle als Leiter der Performance-Abteilung. Zuletzt war er als Chef der Fahrzeug-Performance beim Juniorteam Racing Bulls tätig. Dezoteux gilt im Fahrerlager als absoluter Veteran. Bereits bei den Racing-Bulls-Vorgängern Toro Rosso und AlphaTauri war er als Chefingenieur und Performance-Ingenieur tätig. Zwischenzeitlich arbeitete er zudem für den Reifenhersteller Michelin.
Bei Ferrari soll Dezoteux künftig eng mit Diego Tondi (Aerodynamik) und Frank Sanchez (aerodynamische Entwicklung) zusammenarbeiten. Dass er zur Scuderia wechselt, war bereits im vergangenen September angekündigt worden – nun ist der Deal offiziell vollzogen.
Personal-Offensive der Roten
Ferrari setzt seit Jahren auf eine gezielte Abwerbe-Strategie. Neben Dezoteux holten die Italiener zuletzt mehrere Top-Leute von der Konkurrenz. Unter anderem kam Loic Serra als Chassis-Chef von Mercedes, ebenso wie Jerome d’Ambrosio, der nun als stellvertretender Teamchef fungiert.
Vasseur unter Druck
Mit dem personellen Umbau soll der Erfolg zurückkommen. Ferrari steht vor der Formel-1-Saison 2026 unter enormen Druck. Nach der sieglosen Saison 2025 muss Teamchef Frédéric Vasseur liefern, zumal die Scuderia im Vorjahr frühzeitig alle Ressourcen auf das neue Auto ausgerichtet hatte.
Hoffnungsschimmer bei ersten Tests
Bei den mit Vorsicht zu bewertenden ersten Testfahrten in Barcelona hinterließ Ferrari einen ordentlichen Eindruck. Charles Leclerc und Lewis Hamilton spulten gemeinsam mehr als 400 Runden ab. Hamilton setzte am letzten Testtag sogar die Wochen-Bestzeit.
Siegen oder fliegen
Sollte Ferrari auch 2026 hinterherfahren, dürfte ein Aus für Teamchef Vasseur nur eine Frage der Zeit sein. Bereits in der Vorsaison wurde heftig über seine Ablöse spekuliert, erst kurz darauf verlängerte die Scuderia seinen Vertrag.
Mit neuen Köpfen, neuem Reglement und neuem Druck startet Ferrari nun in die entscheidende Phase. In Maranello gilt mehr denn je: Erfolge sind Pflicht – alles andere zählt nicht.
