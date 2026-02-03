Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

78-Jährige verletzt

Notbremsung in Bim: Verdächtiger meldete sich

Steiermark
03.02.2026 11:08
Im November kam es zu dem Vorfall in Graz (Symbolbild)
Im November kam es zu dem Vorfall in Graz (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Weil ein Unbekannter die Notbremse zog, kam im November des Vorjahres eine 78-jährige Frau in einer Grazer Straßenbahn zu Sturz und wurde schwer verletzt. Nun meldete sich der Verdächtige.

0 Kommentare

Am 27. November des Vorjahres kam es zu dem Vorfall in Graz: Kurz vor 13 Uhr stieg eine 78-jährige Grazerin an der Haltestelle „Roseggerhaus“ in die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung „Eggenberg/UKH“ ein. Sie stellte sich in die Nische vor dem Fahrkartenautomaten und hielt sich zumindest mit einer Hand in der Straßenbahn fest.

Schwere Verletzungen
In der Annenstraße, zwischen den Haltestellen „Esperantoplatz/Arbeiterkammer“ und „Hauptbahnhof“, wurde dann die Notbremse gezogen. Durch den abrupten Stopp kam die 78-Jährige in der Straßenbahn zu Sturz. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark eingeliefert. Dort wurde die Frau stationär behandelt.

Lesen Sie auch:
In Graz kam es zu dem Unfall (Symbolbild)
In Grazer Bim
Unbekannter zog Notbremse: 78-Jährige verletzt
28.11.2025

Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen dringend Tatverdächtigen, nach dem wochenlang gesucht wurde. Nun meldete sich der Mann – ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Graz – selbstständig bei der Polizei. Er gab an, dass er das Betätigen der Notbremse nicht wahrgenommen und diese auch nicht absichtlich betätigt habe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
155.211 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
113.760 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
113.700 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf