Notbremsung in Bim: Verdächtiger meldete sich

Am 27. November des Vorjahres kam es zu dem Vorfall in Graz: Kurz vor 13 Uhr stieg eine 78-jährige Grazerin an der Haltestelle „Roseggerhaus“ in die Straßenbahn der Linie 1 in Richtung „Eggenberg/UKH“ ein. Sie stellte sich in die Nische vor dem Fahrkartenautomaten und hielt sich zumindest mit einer Hand in der Straßenbahn fest.