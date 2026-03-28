Senegal provoziert in Paris mit Pokal-Parade

Das CAF-Gericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Finale des Afrika Cups am 18. Jänner war infolge fragwürdiger Entscheidungen komplett aus dem Ruder gelaufen.