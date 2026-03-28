Nach Olympia-Fiasko: „Vierfach-Gott“ holt WM-Titel

Olympia-Trauma überwunden

Bei den Olympischen Winterspielen in Italien hatte Malinin wie nun auch bei der WM nach dem Kurzprogramm geführt. In der Kür erlebte er dann aber einen dramatischen Absturz und wurde als deklarierter Favorit nur Achter. Er klagte anschließend über den immensen Druck. Es sei „ziemlich schwierig“ gewesen, sich von den Olympischen Spielen zu erholen, hatte Malinin nach dem Kurzprogramm am Donnerstag gesagt. „Ich habe an so viele verschiedene Dinge gedacht, die ich hätte anders machen können, um ein anderes Ergebnis zu erzielen.“