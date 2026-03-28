Gall rutscht bei Katalonien-Rundfahrt aus Top fünf

Felix Gall ist bei der Katalonien-Rundfahrt der Radprofis aus den Top-Rängen der Gesamtwertung gerutscht. Der Osttiroler verlor am Samstag auf der schweren sechsten Etappe von Berga zur Bergankunft in Queralt (158 km) als Siebenter über zwei Minuten auf Sieger Jonas Vingegaard.
Der Däne baute damit seine Gesamtführung aus. Gall liegt nun mit 3:17 Minuten Rückstand auf Vingegaard auf dem sechsten Zwischenrang. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.
Der als erster Verfolger von Vingegaard in die Etappe gestartete Gall und der Däne Mattias Skjelmose verloren rund 20 km vor dem Etappenziel bei einer Abfahrt den Kontakt zur Gruppe um Vingegaard und die anderen Spitzenfahrer. Die Lücke konnte der Decathlon-Profi nicht mehr schließen.
Vingegaard vor Schlusstag vorne
Vingegaard attackierte im Finish im Schlussanstieg und fuhr solo ins Ziel. Der Franzose Lenny Martinez und der Deutsche Florian Lipowitz folgten mit zehn Sekunden Rückstand. Vingegaard liegt vor dem Schlusstag nun 1:22 Minuten vor Martinez und 1:30 vor Lipowitz voran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.