Gall rutscht bei Katalonien-Rundfahrt aus Top fünf

Der als erster Verfolger von Vingegaard in die Etappe gestartete Gall und der Däne Mattias Skjelmose verloren rund 20 km vor dem Etappenziel bei einer Abfahrt den Kontakt zur Gruppe um Vingegaard und die anderen Spitzenfahrer. Die Lücke konnte der Decathlon-Profi nicht mehr schließen.