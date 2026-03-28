Donald Trump zu Woods-Unfall: „Er hat Probleme“

US-Golfstar Tiger Woods ist am Freitag nach einem Autounfall wegen Drogenverdachts kurzzeitig festgenommen worden – sportkrone.at berichtete. Nun hat sich US-Präsident Donald Trump zu der Causa rund um seinen „sehr engen Freund“ geäußert: „Er hat Probleme.“
Woods ist mit Vanessa Trump, der Ex-Frau von Donald Trump Jr., dem Sohn des US-Präsidenten, liiert. Seit Jahren sind der Golfstar und der mächtigste Mann der Welt befreundet, Woods hat mehrfach auf Trumps Golfplätzen gespielt. Vor sieben Jahren verlieh Trump dem 50-Jährigen die „Medal of Freedom“, die höchste zivile Auszeichnung des Landes.
Als der US-Präsident wenige Stunden nach der Verhaftung von Woods von Reportern auf die Causa angesprochen wurde, reagierte er betroffen. „Es tut mir so leid. Er hat Probleme. Es gab einen Unfall – und das ist alles, was ich weiß.“ Tiger Woods sei ein „sehr enger Freund“ und ein „fantastischer und großartiger Mensch“. Mehr wollte Trump dann nicht sagen.
Woods verweigert Urintest
Woods war am Freitag in Florida nach einem Autounfall wegen Drogenverdachts festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest hat laut Polizei zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods, der unverletzt blieb, aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er „irgendein Medikament oder eine Droge“ zu sich genommen habe.
Woods musste mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben und konnte erst dann gegen Kaution freigelassen werden. John Budensiek vom Martin County Sheriff-Büro hatte nach der Festnahme gesagt, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. „Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.“ Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.
Nach Angaben des Sheriffs soll Woods in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben, das zugleich abbiegen wollte. Woods‘ Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Sheriff niemand.
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