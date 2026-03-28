Donald Trump zu Woods-Unfall: „Er hat Probleme“

Woods musste mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben und konnte erst dann gegen Kaution freigelassen werden. John Budensiek vom Martin County Sheriff-Büro hatte nach der Festnahme gesagt, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. „Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.“ Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.