Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sehr enger Freund“

Donald Trump zu Woods-Unfall: „Er hat Probleme“

Sport-Mix
28.03.2026 16:28
Donald Trump und Tiger Woods
Donald Trump und Tiger Woods(Bild: AFP/Getty Images)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

US-Golfstar Tiger Woods ist am Freitag nach einem Autounfall wegen Drogenverdachts kurzzeitig festgenommen worden – sportkrone.at berichtete. Nun hat sich US-Präsident Donald Trump zu der Causa rund um seinen „sehr engen Freund“ geäußert: „Er hat Probleme.“

0 Kommentare

Woods ist mit Vanessa Trump, der Ex-Frau von Donald Trump Jr., dem Sohn des US-Präsidenten, liiert. Seit Jahren sind der Golfstar und der mächtigste Mann der Welt befreundet, Woods hat mehrfach auf Trumps Golfplätzen gespielt. Vor sieben Jahren verlieh Trump dem 50-Jährigen die „Medal of Freedom“, die höchste zivile Auszeichnung des Landes.

Lesen Sie auch:
Tiger Woods ist mit seinem Wagen schwer verunfallt.
Ärger für Golf-Legende
Kein Alkohol, aber Drogen? Woods auf Kaution frei
28.03.2026

Als der US-Präsident wenige Stunden nach der Verhaftung von Woods von Reportern auf die Causa angesprochen wurde, reagierte er betroffen. „Es tut mir so leid. Er hat Probleme. Es gab einen Unfall – und das ist alles, was ich weiß.“ Tiger Woods sei ein „sehr enger Freund“ und ein „fantastischer und großartiger Mensch“. Mehr wollte Trump dann nicht sagen.

Tiger Woods und Vanessa Trump
Tiger Woods und Vanessa Trump(Bild: AFP)

Woods verweigert Urintest
Woods war am Freitag in Florida nach einem Autounfall wegen Drogenverdachts festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest hat laut Polizei zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods, der unverletzt blieb, aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er „irgendein Medikament oder eine Droge“ zu sich genommen habe. 

Woods musste mindestens acht Stunden lang im Gefängnis bleiben und konnte erst dann gegen Kaution freigelassen werden. John Budensiek vom Martin County Sheriff-Büro hatte nach der Festnahme gesagt, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. „Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.“ Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.

Tiger Woods erhielt 2019 die „Medal of Freedom“
Tiger Woods erhielt 2019 die „Medal of Freedom“(Bild: AFP)

Nach Angaben des Sheriffs soll Woods in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben, das zugleich abbiegen wollte. Woods‘ Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Sheriff niemand.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
28.03.2026 16:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
161.239 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
122.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
115.683 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1343 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
943 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Burgenland
Österreich zuerst? FPÖ verteilt Eier aus Polen
544 mal kommentiert
Eine österliche Geste der FPÖ bei der burgenländischen Landtagssitzung wurde zum Bumerang. ...
Mehr Sport-Mix
„Sehr enger Freund“
Donald Trump zu Woods-Unfall: „Er hat Probleme“
History
Salzburg wichtiger Teil der Football-Geschichte
Ärger für Golf-Legende
Kein Alkohol, aber Drogen? Woods auf Kaution frei
Krone Plus Logo
Top-Zahlen bei Turnier
100.000 Liter braucht‘s in Ranshofen für 800 PS!
Dank Tagesrang 2
Felix Gall neuer Zweiter bei Katalonien-Rundfahrt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf