Abschied? ManCity sucht schon Guardiola-Nachfolger

Die Ära Pep Guardiola bei Manchester City könnte bald zu Ende gehen. Obwohl der Star-Coach noch bis 2027 unter Vertrag steht, rüsten die „Citizens“ bereits für den Ernstfall. Intern soll ein Notfallplan mit mehreren prominenten Namen als mögliche Nachfolger existieren.
Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass Pep Guardiola den Klub bereits nach der laufenden Saison verlassen könnte. Auch wenn sein Vertrag noch bis 2027 gültig ist, wollen die Verantwortlichen vorbereitet sein. Laut dem „Telegraph“ arbeitet City derzeit an einem konkreten Szenario für den Fall eines vorzeitigen Abschieds. Drei Trainer sollen dabei besonders im Fokus stehen.
Enzo Maresca: Vertrauter aus Guardiola-Schule
Als naheliegendste Lösung gilt Enzo Maresca. Der 45-Jährige ist aktuell ohne Verein, nachdem er im Jänner bei Chelsea freigestellt wurde. Maresca kennt den Klub bestens: Von August 2020 bis Mai 2021 arbeitete er als U23-Trainer bei City, später war er von Juli 2022 bis Juni 2023 Assistent unter Guardiola. Sein Ruf in Manchester gilt als „ausgezeichnet“. Mit Chelsea gewann er die Klub-WM und holte zudem den Titel in der Conference League.
Xabi Alonso: Begehrte Aktie am Markt
Auch Xabi Alonso wird mit einem Engagement bei City in Verbindung gebracht. Der Spanier musste kürzlich bei Real Madrid seinen Platz räumen und war dort nur 34 Spiele im Amt. Sein Standing hat darunter kaum gelitten: Als Meistertrainer von Leverkusen bleibt Alonso eine der begehrtesten Optionen auf dem internationalen Trainer-Markt. Wo er im Sommer landet, ist offen.
Cesc Fàbregas überzeugt in Italien
Als dritter Name wird Cesc Fàbregas genannt. Der frühere Arsenal- und Chelsea-Star arbeitet derzeit erfolgreich bei Como 1907. In der Serie A liegt der Klub aktuell auf Rang sechs. Auch Fabregas bringt eine Guardiola-Verbindung mit: Beim FC Barcelona trainierte er einst unter dem heutigen City-Coach.
Kompany kein Thema
Bei den Fans hoch im Kurs steht zwar Vincent Kompany, aktuell Trainer des FC Bayern München. Der frühere City-Kapitän lief von 2008 bis 2019 für die „Skyblues“ auf und feierte zahlreiche Titel, darunter vier englische Meisterschaften. Ein Comeback soll jedoch kein Thema sein: Kompany besitzt bei den Bayern einen Vertrag bis 2029.
Noch sitzt Guardiola fest im Sattel – doch Manchester City denkt bereits einen Schritt weiter. Sollte der Erfolgscoach tatsächlich gehen, liegen die Optionen jedenfalls schon griffbereit.
