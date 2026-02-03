Abschied? ManCity sucht schon Guardiola-Nachfolger

Enzo Maresca: Vertrauter aus Guardiola-Schule

Als naheliegendste Lösung gilt Enzo Maresca. Der 45-Jährige ist aktuell ohne Verein, nachdem er im Jänner bei Chelsea freigestellt wurde. Maresca kennt den Klub bestens: Von August 2020 bis Mai 2021 arbeitete er als U23-Trainer bei City, später war er von Juli 2022 bis Juni 2023 Assistent unter Guardiola. Sein Ruf in Manchester gilt als „ausgezeichnet“. Mit Chelsea gewann er die Klub-WM und holte zudem den Titel in der Conference League.