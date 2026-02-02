Holen Sie sich Ihren Eisvorrat vom Brickerl

Seit 1973 im Eskimo-Sortiment

Das „Brickerl“ gehörte seit 1973 zum Sortiment von Eskimo. Allerdings ließ über die Jahre die Nachfrage nach dem Schokoeis immer mehr nach, sodass sich das Unternehmen 2024 schweren Herzens dazu entschloss, das Eis aus dem Sortiment zu nehmen, da in den Tiefkühltruhen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. „Nach dieser langen Zeit fällt ein solcher Schritt natürlich nicht leicht“, hieß es damals in einem Statement. Mit 2. Februar ist es aber nun soweit: Das Brickerl wird sowohl als Einzeleis als auch in der Vorratspackung österreichweit wieder erhältlich sein und mit der „Krone“ können Sie Ihren Eisvorrat des Kulteis aufstocken!