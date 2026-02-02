Holen Sie sich Ihren Eisvorrat vom Brickerl

Großartige Neuigkeiten für alle Fans des Kulteismarke Brickerl. Letzte Woche kündigte Eskimo an, die Eismarke Brickerl mit dem 2. Februar wieder auf den Markt zu bringen und ganz Österreich freut sich auf das Comeback Ihres Lieblingsschokoeis. Zum Tag des Comebacks verlost die „Krone“ eine von fünf Eistaschen mit je einem Vorratspack an Brickerl. Also schnell mitmachen und das Lieblingseis der Österreicher abholen.
Das Brickerl kehrt zurück: Nach einem enormen Hype nach der Einstellung des Brickerl entschloss sich Eskimo, das Kulteis wieder ins Sortiment zu nehmen. „Wir waren überwältigt vom starken medialen Echo und dem unglaublichen Einsatz der Fans. In den letzten Monaten haben wir alles darangesetzt, das ,Brickerl‘ wieder nach Österreich zu holen“, sagte Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin The Magnum Ice Cream Company Austria, zu der Eskimo gehört.
Seit 1973 im Eskimo-Sortiment
Das „Brickerl“ gehörte seit 1973 zum Sortiment von Eskimo. Allerdings ließ über die Jahre die Nachfrage nach dem Schokoeis immer mehr nach, sodass sich das Unternehmen 2024 schweren Herzens dazu entschloss, das Eis aus dem Sortiment zu nehmen, da in den Tiefkühltruhen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. „Nach dieser langen Zeit fällt ein solcher Schritt natürlich nicht leicht“, hieß es damals in einem Statement. Mit 2. Februar ist es aber nun soweit: Das Brickerl wird sowohl als Einzeleis als auch in der Vorratspackung österreichweit wieder erhältlich sein und mit der „Krone“ können Sie Ihren Eisvorrat des Kulteis aufstocken!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum heutigen Tag des Comebacks fünf Eistaschen des Kulteis Brickerl gefüllt mit einer Vorratspackung Brickerl (8 Stück). Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung für eine der Eistaschen teil. Teilnahmeschluss ist der 9. Februar, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonennten des „Krone kocht“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
