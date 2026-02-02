Vorteilswelt
Weiter ohne Pöltl

Toronto Raptors feiern 30. Saisonsieg in der NBA

US-Sport
02.02.2026 08:03
Die Toronto Raptors haben ihren 30. Saisonsieg eingefahren.
Die Toronto Raptors haben ihren 30. Saisonsieg eingefahren.
Von krone Sport

Die Toronto Raptors haben am Sonntag (Ortszeit) den 30. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Beim 107:100 gegen Utah Jazz war RJ Barrett mit 21 Punkten der erfolgreichste Scorer. Der zum zweiten Mal ins All-Star-Team nominierte Scottie Barnes steuerte 14 Zähler bei. Jakob Pöltl fehlte wegen seiner Rückenprobleme zum 30. Mal im Spieljahr. Am Mittwoch empfangen die Kanadier die Minnesota Timberwolves am Ontariosee.

Das Spitzenspiel des Tages wurde zur Beute von Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger und NBA-Leader gewann bei den Denver Nuggets 121:111. „MVP“ Shai Gilgeous-Alexander erzielte 34 Punkte und verteilte 13 Assists. Auf der Gegenseite musste sich Nikola Jokic mit 16 Zählern begnügen. Die Detroit Pistons, aktuell zweitbestes Team der Liga, feierten mit 130:77 gegen die Brooklyn Nets den höchsten Sieg ihrer Vereinsgeschichte. Jalen Duren verbuchte 21 Zähler. Alle zwölf aufseiten der Pistons aufgebotenen Spieler trugen sich als Scorer ein.

Knicks besiegten Lakers, James zum 22. Mal All-Star
Die New York Knicks blieben mit 112:100 gegen die Los Angeles Lakers zum sechsten Mal hintereinander erfolgreich. OG Anunoby führte das Team aus dem „Big Apple“ mit 25 Zählern an. Für die Gäste waren 30 Punkte von Luka Doncic nicht genug. LeBron James wurde zum 22. Mal in Folge ins All-Star-Team nominiert, was ein NBA-Rekord ist. Der Superstar verbuchte bei seinem möglicherweise letzten Auftritt als Spieler im Madison Square Garden 22 Zähler. Die Cleveland Cavaliers gewannen bei den Portland Trail Blazers 130:11. Jarrett Allen stach mit 40 Punkten und 17 Rebounds heraus. Die „Cavs“ halten wie die Raptors bei einer 30:21-Bilanz.

LeBron James
LeBron James(Bild: AP/John Munson)

Ins All-Star-Team der Eastern Conference wurden am Sonntag mit Pascal Siakam (Indiana Pacers) und erstmals Norman Powell (Miami Heat) auch zwei ehemalige Mannschaftskollegen Pöltls in Toronto nominiert. Zum Team der Western Conference zählen nunmehr u.a. Kevin Durant (Houston Rockets) und Anthony Edwards (Minnesota). Das 75. NBA-All-Star-Game steigt am 15. Februar in Los Angeles, konkret im Inuit Dome der LA Clippers.

