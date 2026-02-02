Toronto Raptors feiern 30. Saisonsieg in der NBA

Knicks besiegten Lakers, James zum 22. Mal All-Star

Die New York Knicks blieben mit 112:100 gegen die Los Angeles Lakers zum sechsten Mal hintereinander erfolgreich. OG Anunoby führte das Team aus dem „Big Apple“ mit 25 Zählern an. Für die Gäste waren 30 Punkte von Luka Doncic nicht genug. LeBron James wurde zum 22. Mal in Folge ins All-Star-Team nominiert, was ein NBA-Rekord ist. Der Superstar verbuchte bei seinem möglicherweise letzten Auftritt als Spieler im Madison Square Garden 22 Zähler. Die Cleveland Cavaliers gewannen bei den Portland Trail Blazers 130:11. Jarrett Allen stach mit 40 Punkten und 17 Rebounds heraus. Die „Cavs“ halten wie die Raptors bei einer 30:21-Bilanz.