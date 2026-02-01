100 Euro Preisgeld für Weltcup-Sieg: „Freue mich“

„Das wird sich auch nicht ändern“

Die Niederösterreicherin spart ihre 200 Euro Preisgeld von Meribel: „Ich bin froh um jeden Euro, den ich auf die Seite legen kann. Nach meiner Ski-Karriere möchte ich mir den Traum von einer kleinen Landwirtschaft erfüllen.“ Ihr Bruder Johannes, der mit Guide Nico Haberl in Meribel mit einem Sieg und einem zweiten Platz im Riesentorlauf 170 Euro verdiente, hat keine Lust auf eine Preisgeld-Diskussion: „Es ist bei uns leider einfach so. Das wird sich auch nicht ändern.“ Nächste Woche stehen in Tignes zwei Abfahrten und zwei Super-G-Rennen auf dem Programm.