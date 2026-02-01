100 Euro Preisgeld für Weltcup-Sieg: „Freue mich“

100 Euro gab es für den Sieg, 70 Euro für Platz zwei und 40 Euro für Rang drei. Und dennoch freuten sich das sehbehinderte Paraski-Ass Veronika Aigner und Guide Elisabeth in Meribel nach ihren beiden Weltcup-Siegen im Riesentorlauf: „Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Saison Preisgeld bekommen.“ Elina Stary, die mit Guide Stefan Winter den Slalom gewann, sagte dagegen: „Ich finde es schon ein bissl traurig.“
Elina, Tochter des früheren Fußballspielers Roman Stary, sagte: „Bei der Hahnenkamm-Abfahrt bekommt der Sieger 100.000 Euro. Natürlich ist da ein großer Unterschied zu unserem Sport. Aber wir betreiben auch einen großen Aufwand. Daher sind 100 Euro für einen Sieg schon ein bissl traurig. Der Paraski-Sport hätte sich mehr verdient.“
Preisgeld auch für Guides
Veronika Aigner hat sich mit der frustrierenden Situation schon abgefunden: „Bisher haben wir in dieser Saison noch kein Preisgeld bekommen. Daher finde ich es trotzdem cool, dass der Veranstalter etwas auf die Beine gestellt hat. Ich finde es auch sehr gut, dass die Guides auch 100 Euro für den Sieg bekommen haben. Denn in der sehbehinderten Klasse ist Paraski einfach ein Teamsport.“
„Das wird sich auch nicht ändern“
Die Niederösterreicherin spart ihre 200 Euro Preisgeld von Meribel: „Ich bin froh um jeden Euro, den ich auf die Seite legen kann. Nach meiner Ski-Karriere möchte ich mir den Traum von einer kleinen Landwirtschaft erfüllen.“ Ihr Bruder Johannes, der mit Guide Nico Haberl in Meribel mit einem Sieg und einem zweiten Platz im Riesentorlauf 170 Euro verdiente, hat keine Lust auf eine Preisgeld-Diskussion: „Es ist bei uns leider einfach so. Das wird sich auch nicht ändern.“ Nächste Woche stehen in Tignes zwei Abfahrten und zwei Super-G-Rennen auf dem Programm.
