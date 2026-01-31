Rebecca Horner: ohne Scheuklappen immer weiter

Was bringt die Zukunft?

Ich möchte weiter meine Projekte machen. Ich verabschiede mich ja nicht von der Bühne. Nur die Wiener Staatsoper ist jetzt nicht mehr meine. Aber es gibt viele Bühnen in Wien. Ich habe große Lust daran, andere zu betanzen. Ich liebe ganz besonders das Volkstheater. Das wäre ein Traum, dort eine Tanzproduktion zu zeigen, wenn man sich darauf einließe. Ich habe im Mai 2025 die Performance „Maria*s- Mensch vs. Maschine“ in der Heidi Horten Collection kreiert und selbst mitgetanzt. Wir waren drei Tänzerinnen und Tänzer und ein Kameramann. Das war wie Stationentheater auf allen drei Ebenen im Museum, dazu gab es eine Live-Video-Performance. Tanz muss nicht nur auf der großen Bühne stattfinden.