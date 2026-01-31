Was Betreiber in beliebter Innenstadtbar planen

Die Schließung eines bekannten Linzer Innenstadtlokals markiert nicht das Ende, sondern den Anfang von etwas Neuem. Hinter dicken Mauern und altem Gewölbe entsteht in der bisherigen Promenaden Bar ein Ort, der Genuss, Begegnung und Zeitgeist verbinden will. Was die neuen Betreiber planen, warum sie bewusst auf Reduktion setzen – und was Gäste ab April erwartet.
Krone“-Leser wussten es bereits seit vergangenem Dezember, nun haben es auch alle Innenstadtflaneure bemerkt: Die Promenaden Bar hat seit dieser Woche ihre Pforten geschlossen.
„Übergabe war logischer Schritt“
Der bisherige Eigentümer, Gastro-Mastermind Carmelo Surace, klärt im Gespräch mit der „Krone“ auf: „Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Promenaden Bar vor allem als Abend- und Barbetrieb ihre Stärke entfaltet. Unser Fokus bei Surace liegt jedoch nicht in der Abendgastronomie – daher war die Übergabe an die Gastronomen von Le Jardin ein logischer Schritt.“
Ein neues Stück Genusskultur
Was nach Abschied klingt, ist zugleich ein Neubeginn. Denn mit der Übergabe an Julian Pretzmann, der gemeinsam mit Sebastian Tremmel und Peter Schörgendorfer übernimmt, hält frischer Wind Einzug in das historische Gewölbe in der Klammstraße 1. Unter dem Namen „dasKlamm. – Wein & Genuss“ entsteht ein neues Stück Genusskultur für die Linzer Innenstadt. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man nicht einfach konsumiert, sondern ankommt, bleibt und gerne wiederkommt“, sagt Betreiber Julian Pretzmann – „eine Weinbar, die entschleunigt, Raum für Gespräche bietet und trotzdem mitten im städtischen Leben verankert ist“.
Kein klassisches Mittagsmenü
Im Fokus steht eine kuratierte Auswahl an Weinen, ergänzt durch kleine Speisen und ausgewählte Gerichte. Auch mittags geht dasKlamm. bewusst einen eigenen Weg: Dienstag bis Freitag gibt es jeweils ein fixes Gericht pro Tag. Kein klassisches Menü, sondern ein klares Ritual – reduziert, ehrlich, wie früher.
Gastgarten mit rund 40 Sitzplätzen
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem offenen, urbanen Gastgarten. Rund 40 Sitzplätze sowie zahlreiche Stehmöglichkeiten machen ihn zu einem lebendigen Treffpunkt – für ein Glas Wein im Vorbeigehen ebenso wie für längere Abende mit Gesprächen. Für geschlossene Gesellschaften kann das gesamte Lokal exklusiv genutzt werden, zusätzlich steht ein separater Bereich mit großem Holztisch für kleinere Runden und Stammtische zur Verfügung.
Weintresor für Stammgäste
Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist der Weintresor: Stammgäste können ein persönliches Fach für ein Jahr mieten, Weine vorbestellen und mit einem eigenen Schlüssel darauf zugreifen. Dank moderner CO₂-Kühlung werden die Flaschen innerhalb weniger Minuten auf perfekte Trinktemperatur gebracht.
