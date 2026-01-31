Was Betreiber in beliebter Innenstadtbar planen

Ein neues Stück Genusskultur

Was nach Abschied klingt, ist zugleich ein Neubeginn. Denn mit der Übergabe an Julian Pretzmann, der gemeinsam mit Sebastian Tremmel und Peter Schörgendorfer übernimmt, hält frischer Wind Einzug in das historische Gewölbe in der Klammstraße 1. Unter dem Namen „dasKlamm. – Wein & Genuss“ entsteht ein neues Stück Genusskultur für die Linzer Innenstadt. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man nicht einfach konsumiert, sondern ankommt, bleibt und gerne wiederkommt“, sagt Betreiber Julian Pretzmann – „eine Weinbar, die entschleunigt, Raum für Gespräche bietet und trotzdem mitten im städtischen Leben verankert ist“.