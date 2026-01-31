Bei Premiere gab es für Orgasmuspäpstin „Plan B“

Um 19.30 Uhr wurden die Pforten geöffnet und tatsächlich gelang es einer Dame im Leopardenmantel die Trachtenvorschrift beim „Krone“-Wilderer Gschnas in Linz charmant zu „umschiffen“. Und es war genau diese Dame, die der Öffentlichkeit nicht unbekannt ist. Die Orgasmuspäpstin glänzte in ihrem Abendkleid. Der Grund war simple. „Es war eine Spontanaktion herzukommen, und als ich mein Dirndl aus dem Kasten nahm, hab’ ich einen Fleck bemerkt. Ich wollte aber unbedingt zu der Party, darum musste ich kurzfristig umdisponieren.“ Okay, wäre das also geklärt. Monika Ring genoss den Abend – so wie der Rest der Gschnas-Gäste in vollen Zügen.