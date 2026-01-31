Bei Premiere gab es für Orgasmuspäpstin „Plan B“

Die coole Trachtenparty im Design Center war ein voller Erfolg. Nur eine prominente Dame fiel beim „Krone“-Wilderer Gschnas ungewollt aus der Reihe. Ganz nebenbei feierte ein Promi auch seinen runden Geburtstag und es gab Lob für den „stärksten Ehemann“.
Um 19.30 Uhr wurden die Pforten geöffnet und tatsächlich gelang es einer Dame im Leopardenmantel die Trachtenvorschrift beim „Krone“-Wilderer Gschnas in Linz charmant zu „umschiffen“. Und es war genau diese Dame, die der Öffentlichkeit nicht unbekannt ist. Die Orgasmuspäpstin glänzte in ihrem Abendkleid. Der Grund war simple. „Es war eine Spontanaktion herzukommen, und als ich mein Dirndl aus dem Kasten nahm, hab’ ich einen Fleck bemerkt. Ich wollte aber unbedingt zu der Party, darum musste ich kurzfristig umdisponieren.“ Okay, wäre das also geklärt. Monika Ring genoss den Abend – so wie der Rest der Gschnas-Gäste in vollen Zügen.
Gschnas und Feier seines 50ers
Wolfgang Mayer hatte gleich doppelten Grund zum Anstoßen. Der backaldrin-Geschäftsführer feierte gestern seinen 50er. „Ich wollte mein Fest ursprünglich zuhause machen, aber da die Liste meiner Freunde etwas größer wurde, habe ich die Feier ins LASK-Stadion verlegt.“ Design-Center-Boss Thomas Ziegler versuchte sich stattdessen bei „Hau-den-Lukas“ und schaffte immerhin sechs von zehn Punkten mit dem Vorschlaghammer. „Da bin ich richtig stolz auf meinem Mann. Jetzt bekommt er zur Belohnung ein Leberkäs-Semmerl“, lachte Partnerin Petra.
„Ein Abend der Superlative“
Die Politriege rund um Markus Achleitner, Günther Steinkellner und Martin Hajart begnügte sich mit Linzer Bier und Gin Tonic. Während sich Herbert Hartl (Tischlerei Hartl) einen G’Spritzen gönnte. Obwohl beim Zuschauen der Show vom Tanzwerk Wels, sowie den Auftritten von Zwirn, Natalie Holzner und Anja Bavaria bekam man Lust auf mehr. Ein Abend der Superlative! Da waren sich VIPs, Partner und Gäste einig.
