Wilderer-Gschnas

Bei Premiere gab es für Orgasmuspäpstin „Plan B“

Oberösterreich
31.01.2026 13:48
Orgasmuspäpstin Monika Ring kam zum „Krone“-Wilderer Gschnas. Ihr Dirndl blieb zuhause.
Orgasmuspäpstin Monika Ring kam zum „Krone“-Wilderer Gschnas. Ihr Dirndl blieb zuhause.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Die coole Trachtenparty im Design Center war ein voller Erfolg. Nur eine prominente Dame fiel beim „Krone“-Wilderer Gschnas ungewollt aus der Reihe. Ganz nebenbei feierte ein Promi auch seinen runden Geburtstag und es gab Lob für den „stärksten Ehemann“.

0 Kommentare

Um 19.30 Uhr wurden die Pforten geöffnet und tatsächlich gelang es einer Dame im Leopardenmantel die Trachtenvorschrift beim „Krone“-Wilderer Gschnas in Linz charmant zu „umschiffen“. Und es war genau diese Dame, die der Öffentlichkeit nicht unbekannt ist. Die Orgasmuspäpstin glänzte in ihrem Abendkleid. Der Grund war simple. „Es war eine Spontanaktion herzukommen, und als ich mein Dirndl aus dem Kasten nahm, hab’ ich einen Fleck bemerkt. Ich wollte aber unbedingt zu der Party, darum musste ich kurzfristig umdisponieren.“ Okay, wäre das also geklärt. Monika Ring genoss den Abend – so wie der Rest der Gschnas-Gäste in vollen Zügen.

Das Tanzwerk aus Wels bot eine super Show auf der Bühne
Das Tanzwerk aus Wels bot eine super Show auf der Bühne(Bild: Markus Wenzel)
Die Gäste kamen beim „Krone“-Wilderer Gschnas voll auf ihre Kosten und amüsierten sich im Design ...
Die Gäste kamen beim „Krone“-Wilderer Gschnas voll auf ihre Kosten und amüsierten sich im Design Center prächtig.(Bild: Markus Wenzel)
Party! Eine fesche Damenrunde tanzte flott zum Rhythmus der Musik, die Burschen von Zwirn wurden ...
Party! Eine fesche Damenrunde tanzte flott zum Rhythmus der Musik, die Burschen von Zwirn wurden abgefeiert.(Bild: Markus Wenzel)
TV-Koch Dominik Süss und „Vize“ Martin Hajart (re.).
TV-Koch Dominik Süss und „Vize“ Martin Hajart (re.).(Bild: Markus Wenzel)
Landesrat Günther Steinkellner im Plauscherl mit Michaela Mader.
Landesrat Günther Steinkellner im Plauscherl mit Michaela Mader.(Bild: Markus Wenzel)
Herbert Hartl (Tischlerei Hartl) amüsierte sich prächtig.
Herbert Hartl (Tischlerei Hartl) amüsierte sich prächtig.(Bild: Markus Wenzel)
Wolfgang Mayer (backaldrin) feierte mit den Burschen von 2:tages:bart auch seinen 50er.
Wolfgang Mayer (backaldrin) feierte mit den Burschen von 2:tages:bart auch seinen 50er.(Bild: Markus Wenzel)
Landesrat Markus Achleitner und Johanna Jachs.
Landesrat Markus Achleitner und Johanna Jachs.(Bild: Markus Wenzel)

Gschnas und Feier seines 50ers
Wolfgang Mayer hatte gleich doppelten Grund zum Anstoßen. Der backaldrin-Geschäftsführer feierte gestern seinen 50er. „Ich wollte mein Fest ursprünglich zuhause machen, aber da die Liste meiner Freunde etwas größer wurde, habe ich die Feier ins LASK-Stadion verlegt.“ Design-Center-Boss Thomas Ziegler versuchte sich stattdessen bei „Hau-den-Lukas“ und schaffte immerhin sechs von zehn Punkten mit dem Vorschlaghammer. „Da bin ich richtig stolz auf meinem Mann. Jetzt bekommt er zur Belohnung ein Leberkäs-Semmerl“, lachte Partnerin Petra.

„Ein Abend der Superlative“
Die Politriege rund um Markus Achleitner, Günther Steinkellner und Martin Hajart begnügte sich mit Linzer Bier und Gin Tonic. Während sich Herbert Hartl (Tischlerei Hartl) einen G’Spritzen gönnte. Obwohl beim Zuschauen der Show vom Tanzwerk Wels, sowie den Auftritten von Zwirn, Natalie Holzner und Anja Bavaria bekam man Lust auf mehr. Ein Abend der Superlative! Da waren sich VIPs, Partner und Gäste einig.

Oberösterreich

