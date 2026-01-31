Warum Exoten aus Afrika trotz Kälte nicht frieren

Der Winter lässt nicht locker und wirft deshalb auch die Frage auf: Wie geht es jenen, die eigentlich aus warmen Gefilden kommen – wie etwa Strauße? „In Afrika sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht extrem. Deshalb kommen die Strauße auch mit der Kälte bei uns gut zurecht. Auch wenn es das Federkleid nicht vermuten lässt, hält es den Körper der Vögel warm. Sie verbringen die meiste Zeit draußen und nicht im Unterstand“, erklärt Michael Eschlböck- Bauer von der Welser Straußenfarm. Nur der eisige Untergrund bringt die bis zu 2,5 Meter großen Tiere mit den extrem langen Beinen gelegentlich ins Straucheln.