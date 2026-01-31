Vorteilswelt
Nur einige Ausrutscher

Warum Exoten aus Afrika trotz Kälte nicht frieren

Oberösterreich
31.01.2026 11:20
Die Kälte der Welser Heide kann den aus Afrika stammenden Straußen nichts anhaben.
Die Kälte der Welser Heide kann den aus Afrika stammenden Straußen nichts anhaben.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

140 Strauße flüchten in der Welser Heide auch bei Minusgraden nur selten in den Unterstand. Nur der eisige Untergrund bereitet ihnen manchmal Probleme. Züchter Michael Eschlböck-Bauer weiß, warum ihnen die Kälte nichts anhaben kann und das Fleisch der Laufvögel für Menschen besonders gesund ist. 

Der Winter lässt nicht locker und wirft deshalb auch die Frage auf: Wie geht es jenen, die eigentlich aus warmen Gefilden kommen – wie etwa Strauße? „In Afrika sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht extrem. Deshalb kommen die Strauße auch mit der Kälte bei uns gut zurecht. Auch wenn es das Federkleid nicht vermuten lässt, hält es den Körper der Vögel warm. Sie verbringen die meiste Zeit draußen und nicht im Unterstand“, erklärt Michael Eschlböck- Bauer von der Welser Straußenfarm. Nur der eisige Untergrund bringt die bis zu 2,5 Meter großen Tiere mit den extrem langen Beinen gelegentlich ins Straucheln.

Vor sechs Jahren begonnen
Seit 2020 züchtet der 30-jährige Eschlböck-Bauer in der Welser Heide die Vögel, die bis zu 70 km/h schnell laufen können. 140 Strauße leben auf der 40.000 Quadratmeter großen Farm, auf der auch das Traditionsgasthaus Reihofer zu finden ist. Diese Konstellation ist mit einer Ausnahme in der Steiermark österreichweit einzigartig.

Etwa die Hälfte aller Strauße werden jedes Jahr geschlachtet. 80 Prozent des Fleisches benötigen wir für unsere Speisen im Gasthaus. 

Michael Eschlböck-Bauer

Etwa die Hälfte der Vögel werden jedes Jahr geschlachtet. „80 Prozent werden für die Gastronomie verwendet, der Rest ab Hof verkauft. Es wird vom Strauß alles verwertet“, sagt Eschlböck-Bauer, der etwa auch Straußen-Cremes zum Verkauf anbietet. 2017 übernahm er das Wirtshaus mit der speziellen Speisekarte.

Michael Eschlböck-Bauer züchtet seit 2020 Strauße.
Michael Eschlböck-Bauer züchtet seit 2020 Strauße.(Bild: Markus Wenzel)

Spezialitäten auf Karte
Neben Straußensteaks, Straußengulasch und Straußenlasagne werden auch traditionelle Gerichte wie Schnitzel, Cordon bleu oder Käsespätzle serviert. „Straußenfleisch ist für den Menschen das gesündeste Fleisch“, behauptet der Straußenexperte. Um Zucht und Gastronomie unter einen Hut bringen zu können, hat das Wirtshaus von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

