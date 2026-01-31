Regierung: Alles kein großer Wurf?

Dabei ist manches durch die EU massiv erschwert worden. Wir wollen in Österreich Bürokratie abbauen, aber aus Brüssel kommt es knüppeldick: Heute eine Transparenzrichtlinie mit unendlich vielen neuen Vorschriften, kaum hat man durchgeatmet folgt schon die Dienstwagenrichtlinie und hat man diese wenigstens einmal durchgelesen, wird man mit der Gebäuderichtlinie gepeinigt.