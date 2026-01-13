Wie Sydney Sweeney zum Hollywood‑Phänomen wurde

Sie sieht aus wie das perfekte Hollywood-Klischee: blond, kurvig, große Augen – doch Sydney Sweeney hat viel mehr zu bieten als ihr schönes Äußeres: Sie hat sich zur gefragten Hauptdarstellerin und Produzentin hochgearbeitet. Doch so sehr sie gefeiert wird, so sehr gilt sie auch als umstritten – und sorgt immer wieder für Schlagzeilen.