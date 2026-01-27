Vorteilswelt
Nachtaktion eskaliert

Sydney Sweeney riskiert Anzeige für Dessous‑Stunt!

Society International
27.01.2026 09:13
Schauspielerin Sydney Sweeney kletterte auf den Hollywood‑Schriftzug – jetzt droht Ärger!
Schauspielerin Sydney Sweeney kletterte auf den Hollywood‑Schriftzug – jetzt droht Ärger!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die US-amerikanische Schauspielerin Sydney Sweeney sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit einer spektakulären, aber möglicherweise illegalen Werbeaktion am berühmten Hollywood Sign.

Um ihre neue Dessous‑Kollektion zu promoten, kletterte die 28‑Jährige nachts gemeinsam mit einem Produktionsteam auf das ikonische Wahrzeichen und schmückte die riesigen Buchstaben mit einer Wäscheleine voller Spitzen‑BHs. Die Aktion wurde im Dunkeln professionell gefilmt.

Laut „TMZ“ befestigten Sweeney und mehrere Helferinnen die BHs ihrer neuen, von Jeff Bezos unterstützten Unterwäsche‑Marke Syrn direkt an den Buchstaben des Hollywood-Schriftzugs. Sweeney zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis – doch die Aktion könnte ein juristisches Nachspiel haben.

Rechtliche Schritte werden geprüft
Zwar soll der „Euphoria“-Star eine Genehmigung für Filmaufnahmen in der Umgebung des Wahrzeichens erhalten haben, jedoch keine Erlaubnis, den Schriftzug zu berühren oder gar zu erklimmen. Zuständig für die Freigabe ist die Handelskammer von Hollywood. Ob diese rechtliche Schritte einleiten wird, ist derzeit noch offen. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir prüfen derzeit, wie und mit welcher Befugnis die Produktion von Sweeney Zugang zum Gelände des Hollywood Signs erhalten hat.“

Sweeney zählt aktuell zu den gefragtesten jungen Schauspielerinnen Hollywoods und sorgte bereits im Vorjahr für Diskussionen. Damals stand sie im Zentrum einer Werbekampagne des Modelabels American Eagle, die mit dem Wortspiel „Sydney Sweeney has great jeans“ spielte – ein Doppeldeutigkeit zwischen jeans (Jeans) und genes (Gene). Die Kampagne löste in sozialen Medien vereinzelt Kritik aus, da einige Nutzer ihr vorwarfen, stereotype Schönheitsideale zu bedienen.

