Sydney Sweeney riskiert Anzeige für Dessous‑Stunt!

Rechtliche Schritte werden geprüft

Zwar soll der „Euphoria“-Star eine Genehmigung für Filmaufnahmen in der Umgebung des Wahrzeichens erhalten haben, jedoch keine Erlaubnis, den Schriftzug zu berühren oder gar zu erklimmen. Zuständig für die Freigabe ist die Handelskammer von Hollywood. Ob diese rechtliche Schritte einleiten wird, ist derzeit noch offen. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir prüfen derzeit, wie und mit welcher Befugnis die Produktion von Sweeney Zugang zum Gelände des Hollywood Signs erhalten hat.“