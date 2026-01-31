Teresa Vogl zeigt uns ihre Robe für den Opernball

„It’s a Match“, sagt Eva Poleschinksi zu krone.tv über Teresa Vogl und ihr Opernballkleid. Bereits zum zweiten Mal setzt die Moderatorin auf eine Traumrobe der Designerin. „Man ist dauernd auf den Beinen“, sagt sie über ihre Arbeit am Ball der Bälle – deshalb muss das Kleid nicht nur wunderschön, sondern auch bequem sein. Diese Mission wurde bestens erfüllt.