„Fatal!“: Streit der Stiftungsräte um ORF-Arzt

Kann ein Stiftungsrat den ORF kontrollieren, wenn er ihn für seine Vorteile nutzt? Diese Frage stellt ein anderer Stiftungsrat.
Herr Dr. Siegfried Meryn ist gerne im Fernsehen. Zu sehen im ORF2-Magazin „bewusst gesund“, „Meryn am Montag“, Meryns Sprechzimmer“ usw. Wen auch immer es wo zwickt oder schmerzt, der ORF-Arzt hilft. Auch hinter den Kulissen sollte der Mediziner für eine ausgeglichene Flora sorgen: Als ORF-Stiftungsrat gehört er dem Kontrollgremium des Öffentlich-Rechtlichen an.
Und genau da hakt es. „Es ist unvereinbar und optisch fatal, wenn ein Stiftungsrat in Sendungsformaten im ORF auftritt, die ihm auch zu seinem persönlichen Vorteil in seinem Beruf als Arzt und Buchautor dienen“ – das sagt ein anderer Stiftungsrat, nämlich Peter Westenthaler.
Der ORF selbst erklärt in einer Stellungnahme: „Die Präsentation von Mitgliedern des Stiftungsrats ist in der Geschäftsordnung des Stiftungsrats ausdrücklich geregelt. Sie erfolgt nach denselben objektiven, journalistischen Kriterien, wie sie für alle anderen Personen gelten.“ Und: „Dem Gesetz ist kein Verbot zu entnehmen, dass Mitglieder des Stiftungsrats in Sendungen des ORF auftreten.“ Zudem erhalte Dr. Meryn keine Honorare.
Auch wenn Dr. Meryn, seit er Stiftungsrat ist, keine Honorare mehr bekommt, profitiert er weiter von den Sendungen und zieht einen unerlaubten Vorteil.
Peter Westenthaler
Der ORF-Arzt selbst will dem ORF nicht widersprechen und antwortet phasenweise deckungsgleich. „Die Präsentation von Mitgliedern des Stiftungsrats in Medien ist in der Geschäftsordnung ausdrücklich vorgesehen und erfolgt nach denselben objektiven, journalistischen Kriterien, wie sie für andere Personen gelten.“ Bei einem Interessenkonflikt sei eine Stimmenthaltung vorgesehen.
Für Westenthaler gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder stellt der Sender die Formate ein oder Dr. Meryn tritt als Kontrollorgan zurück.
