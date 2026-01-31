„Wahrscheinlich letzte Saison meines Mannes hier“

Hat Anna Lewandowska da etwas ausgeplaudert? Die Ehefrau von Robert Lewandowski deutet in einem aktuellen Interview an, dass die Zeit ihres Mannes beim FC Barcelona wohl eher früher als später enden werde.
„Wir werden sehen, wie die Saison in Barcelona in diesem Jahr verläuft“, gibt sich Frau Lewandowska im Gespräch mit dem polnischen Medium „Plejada“ zunächst noch kryptisch. Dann wird sie aber konkreter: „Es wird wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes hier sein.“ Sie beide hätten das Beste aus der Zeit in Barcelona gemacht, „jeden Moment des Spiels und mit den Fans genossen“, so Lewandowskis Herzblatt. Liest sich tatsächlich schon sehr nach Rückblick einer fast zu Ende gegangenen Ära.
Keine Sensation
Andererseits: Die große Sensation wäre Lewandowskis Abschied im Sommer wohl tatsächlich nicht mehr. Der 37-jährige Pole steht bei Barca-Cheftrainer Hansi Flick nur noch selten in der Startformation – vom 4:1-Champions-League-Sieg am Mittwoch gegen den FC Kopenhagen freilich abgesehen. Torschütze zum 1:0: Robert Lewandowski.
Dazu endet sein Vertrag im Sommer. Und erreicht hat er in seinen dann vier Jahren in Blau-Rot auch viel: unter anderem jetzt schon mehr als 100 erzielte Tore, zwei spanische Meisterschaften, einmal den spanischen Cup, einmal den nationalen Supercup. Die Champions League wär‘s halt noch ...
Dankbar
Und im Sommer? „Wir wissen nicht, was als nächstes kommt“, sagt Anna im genannten Interview. Es handle sich schlicht um den „Weg eines großen Athleten und vor allem eines großen Sportlers. Und dafür sind wir dankbar.“ Das Wort Karriereende nimmt sie jedenfalls nicht in den Mund. Dürfte es wohl auch nicht werden. Lewandowski scheint körperlich topfit und weiterhin „scharf“ aufs Kicken zu sein. Und an Angeboten sollte es auch nicht scheitern. Aber vielleicht erfahren wir dazu ja mehr im nächsten Interview, das Anna Lewandowska gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.