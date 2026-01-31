„Wahrscheinlich letzte Saison meines Mannes hier“

Dankbar

Und im Sommer? „Wir wissen nicht, was als nächstes kommt“, sagt Anna im genannten Interview. Es handle sich schlicht um den „Weg eines großen Athleten und vor allem eines großen Sportlers. Und dafür sind wir dankbar.“ Das Wort Karriereende nimmt sie jedenfalls nicht in den Mund. Dürfte es wohl auch nicht werden. Lewandowski scheint körperlich topfit und weiterhin „scharf“ aufs Kicken zu sein. Und an Angeboten sollte es auch nicht scheitern. Aber vielleicht erfahren wir dazu ja mehr im nächsten Interview, das Anna Lewandowska gibt.