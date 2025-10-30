Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles

Dass Sydney Sweeney auf dem roten Teppich immer für eine Überraschung gut ist, das bewies die Schauspielerin erst Anfang der Woche mit einem neuen Haarschnitt. Bei der „Power of Women“-Gala des „Variety“-Magazins am Mittwochabend sorgte die 28-Jährige nun erneut für einen wahren Hingucker.