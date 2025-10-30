Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewagter Look

Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles

Star-Style
30.10.2025 10:12
Sydney Sweeney sorgte in Los Angeles mal wieder für ein Blitzlichtgewitter. Dieses Mal war es ...
Sydney Sweeney sorgte in Los Angeles mal wieder für ein Blitzlichtgewitter. Dieses Mal war es aber nicht die neue Frisur, die begeisterte, sondern ihr freizügiger Look.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Das ist eindeutig ihr gewagtester Look aller Zeiten! Bei einer Gala in Los Angeles sorgte Sydney Sweeney im Naked-Dress für ein wahres Blitzlichtgewitter.

0 Kommentare

Dass Sydney Sweeney auf dem roten Teppich immer für eine Überraschung gut ist, das bewies die Schauspielerin erst Anfang der Woche mit einem neuen Haarschnitt. Bei der „Power of Women“-Gala des „Variety“-Magazins am Mittwochabend sorgte die 28-Jährige nun erneut für einen wahren Hingucker.

Sweeney ohne BH am Red Carpet
Grund dafür war ihr mehr als gewagtes Kleid. Das silberne Dress war nämlich nahezu transparent, unter dem durchsichtigen Glitzerstoff trug Sweeney, die als heiße Anwärterin für das neue Bond-Girl gilt, lediglich ein Höschen und eine Korsage, aber keinen BH.

Sydney Sweeney ließ unter ihrem Naked-Dress tief blicken.
Sydney Sweeney ließ unter ihrem Naked-Dress tief blicken.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Ihren wohl bisher freizügigsten Look, zu dem sie silberne Ohrringe kombinierte, präsentierte Sweeney aber mit jeder Menge Selbstbewusstsein auf dem roten Teppich. 

Sweeney sollte mit 16 Botox spritzen
In einem Interview mit „Variety“, das erst vor wenigen Tagen erschienen war, packte Sweeney über den Beauty-Druck in Hollywood aus. Schon als Teenager sei ihr geraten worden, sich Botox spritzen zu lassen, verriet die Schauspielerin.

Dieser Look ist wirklich gewagt!
Dieser Look ist wirklich gewagt!(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Im Interview mit „Variety“ plauderte Sweeney kürzlich auch über den Beauty-Druck in Hollywood.
Im Interview mit „Variety“ plauderte Sweeney kürzlich auch über den Beauty-Druck in Hollywood.(Bild: AP/Jordan Strauss)

„Ich habe sehr starke Augenbrauenmuskeln. Und jemand sagte mir, ich solle mein Gesicht ,reparieren‘ sonst würde ich es nicht schaffen. Ich solle mir Botox spritzen lassen. Ich war 16!“, ist Sweeney noch heute geschockt über den vermeintlich guten Tipp.

Lesen Sie auch:
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl? Die Gerüchteküche brodelt, doch was sagt die ...
Heißes 007-Gerücht
Das neue Bond-Girl? Das sagt Sydney Sweeney dazu!
29.10.2025

Bislang habe sie jedoch nicht an ihrem Aussehen herumdoktern lassen, beteuerte Sweeney. Aus gutem Grund: „Ich habe absolut panische Angst vor Spritzen. Keine Tattoos, kein Botox. Ich will auf natürliche Weise altern.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
178.745 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.971 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
130.345 mal gelesen
Mehr Star-Style
Gewagter Look
Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles
Was für ein Dekolleté!
Bei Brooks Naders Kleid darf nichts verrutschen!
Klums im „Cozy“-Modus
Heidi und Leni kuscheln in neuer Wäsche-Kampagne
Stahl Kidman Show
Klum versexte in Hauch von Nichts „Vogue“-Show
Frisurentrends Winter
Geheimnisvolle Looks, die dennoch tragbar bleiben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf