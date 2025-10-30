Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles

Das ist eindeutig ihr gewagtester Look aller Zeiten! Bei einer Gala in Los Angeles sorgte Sydney Sweeney im Naked-Dress für ein wahres Blitzlichtgewitter.
Dass Sydney Sweeney auf dem roten Teppich immer für eine Überraschung gut ist, das bewies die Schauspielerin erst Anfang der Woche mit einem neuen Haarschnitt. Bei der „Power of Women“-Gala des „Variety“-Magazins am Mittwochabend sorgte die 28-Jährige nun erneut für einen wahren Hingucker.
Sweeney ohne BH am Red Carpet
Grund dafür war ihr mehr als gewagtes Kleid. Das silberne Dress war nämlich nahezu transparent, unter dem durchsichtigen Glitzerstoff trug Sweeney, die als heiße Anwärterin für das neue Bond-Girl gilt, lediglich ein Höschen und eine Korsage, aber keinen BH.
Ihren wohl bisher freizügigsten Look, zu dem sie silberne Ohrringe kombinierte, präsentierte Sweeney aber mit jeder Menge Selbstbewusstsein auf dem roten Teppich.
Sweeney sollte mit 16 Botox spritzen
In einem Interview mit „Variety“, das erst vor wenigen Tagen erschienen war, packte Sweeney über den Beauty-Druck in Hollywood aus. Schon als Teenager sei ihr geraten worden, sich Botox spritzen zu lassen, verriet die Schauspielerin.
„Ich habe sehr starke Augenbrauenmuskeln. Und jemand sagte mir, ich solle mein Gesicht ,reparieren‘ sonst würde ich es nicht schaffen. Ich solle mir Botox spritzen lassen. Ich war 16!“, ist Sweeney noch heute geschockt über den vermeintlich guten Tipp.
Bislang habe sie jedoch nicht an ihrem Aussehen herumdoktern lassen, beteuerte Sweeney. Aus gutem Grund: „Ich habe absolut panische Angst vor Spritzen. Keine Tattoos, kein Botox. Ich will auf natürliche Weise altern.“
