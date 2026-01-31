Vorteilswelt
Trotz Ingram-Top-Form:

Niederlage für Toronto im 50. NBA-Saisonspiel

US-Sport
31.01.2026 07:14
Brandon Ingram (re.) war in Top-Form – geholfen hat‘s den Raptors nichts.
Brandon Ingram (re.) war in Top-Form – geholfen hat‘s den Raptors nichts.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Trotz 35 Punkten von Brandon Ingram haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) im 50. Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage einstecken müssen.

Die Kanadier, die unverändert auf den am Rücken verletzten Center Jakob Pöltl verzichten müssen, verloren bei Orlando Magic 120:130. Die Mannschaft von Coach Darko Rajakovic gab dabei den Schlussabschnitt mit 21:44 aus der Hand.

Fünf Heimspiele
Vor der Ligapause wegen des All-Star-Wochenendes in Los Angeles (13. bis 15. Februar) warten fünf Heimspiele auf die Raptors. Am Sonntag ist Utah Jazz zu Gast. Das Team aus Salt Lake City reist mit einem 99:109 gegen die Brooklyn Nets in einem Nachzüglerduell nach Kanada.

Jokic-Comeback mit 31 Punkten
Nikola Jokic führte die Denver Nuggets bei seinem Comeback nach einem Monat Pause wegen einer Knieverletzung mit 31 Punkten und zwölf Rebounds zu einem 122:109 gegen die LA Clippers. Luka Doncic trumpfte beim 142:111 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Washington Wizards mit einem Triple-Double auf. Der Slowene, der schon zur Halbzeit dreifach zweistellig angeschrieben hatte, verbuchte 37 Punkte, elf Rebounds und 13 Assists. Die New York Knicks feierten mit 127:97 gegen die Portland Trail Blazers den fünften Sieg hintereinander. Die Cleveland Cavaliers, in der Tabelle gleichauf mit Toronto, verloren bei den Phoenix Suns 113:126.

