Niederlage für Toronto im 50. NBA-Saisonspiel

Trotz 35 Punkten von Brandon Ingram haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) im 50. Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage einstecken müssen.
Die Kanadier, die unverändert auf den am Rücken verletzten Center Jakob Pöltl verzichten müssen, verloren bei Orlando Magic 120:130. Die Mannschaft von Coach Darko Rajakovic gab dabei den Schlussabschnitt mit 21:44 aus der Hand.
Fünf Heimspiele
Vor der Ligapause wegen des All-Star-Wochenendes in Los Angeles (13. bis 15. Februar) warten fünf Heimspiele auf die Raptors. Am Sonntag ist Utah Jazz zu Gast. Das Team aus Salt Lake City reist mit einem 99:109 gegen die Brooklyn Nets in einem Nachzüglerduell nach Kanada.
Jokic-Comeback mit 31 Punkten
Nikola Jokic führte die Denver Nuggets bei seinem Comeback nach einem Monat Pause wegen einer Knieverletzung mit 31 Punkten und zwölf Rebounds zu einem 122:109 gegen die LA Clippers. Luka Doncic trumpfte beim 142:111 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Washington Wizards mit einem Triple-Double auf. Der Slowene, der schon zur Halbzeit dreifach zweistellig angeschrieben hatte, verbuchte 37 Punkte, elf Rebounds und 13 Assists. Die New York Knicks feierten mit 127:97 gegen die Portland Trail Blazers den fünften Sieg hintereinander. Die Cleveland Cavaliers, in der Tabelle gleichauf mit Toronto, verloren bei den Phoenix Suns 113:126.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.