Niederlage für Toronto im 50. NBA-Saisonspiel

Jokic-Comeback mit 31 Punkten

Nikola Jokic führte die Denver Nuggets bei seinem Comeback nach einem Monat Pause wegen einer Knieverletzung mit 31 Punkten und zwölf Rebounds zu einem 122:109 gegen die LA Clippers. Luka Doncic trumpfte beim 142:111 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Washington Wizards mit einem Triple-Double auf. Der Slowene, der schon zur Halbzeit dreifach zweistellig angeschrieben hatte, verbuchte 37 Punkte, elf Rebounds und 13 Assists. Die New York Knicks feierten mit 127:97 gegen die Portland Trail Blazers den fünften Sieg hintereinander. Die Cleveland Cavaliers, in der Tabelle gleichauf mit Toronto, verloren bei den Phoenix Suns 113:126.