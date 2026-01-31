Unfähig oder unverzichtbar?

Es ist nicht lange her, da stand der ukrainische Präsident Selenskyj an einem Rednerpult beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und zog in einer Weise über Europa her, dass man sich nur wundern konnte. Die Europäer, so gewann man den Eindruck, haben in der Sichtweise Selenskyjs schuld an so gut wie allem, was derzeit in der Welt schiefläuft.
Nicht nur daran, dass die Ukraine nicht schon längst über Russland militärisch triumphiert hat. Nein, sogar daran, dass das iranische Regime Tausende Demonstranten niedergemetzelt hat. Europa, so der ukrainische Präsident sinngemäß, habe die Feiertage genossen, statt den Persern aktiv zur Seite zu eilen und die Mullahs zu stürzen.
Und jetzt fordert Selenskyj plötzlich, sein Land müsse spätestens zum Jahreswechsel 2026/2027 Mitglied der Europäischen Union werden. Das sei essenziell als Sicherheitsgarantie für die Ukraine gegen Russland.
Weiß dieser Mann noch, was er sagt?
Ist Europa jetzt komplett unfähig oder doch unverzichtbar?
Wie dem auch sei, die EU ist gut beraten, sich vor der Ukraine zu hüten. Niemals darf die EU einen Staat aufnehmen, der sich in einem Krieg befindet. Ob selbst verschuldet oder nicht.
Abgesehen davon ist die Ukraine korrupt bis in die sprichwörtlichen Knochen, bis in die unmittelbare Umgebung von Selenskyj.
Nicht zuletzt haben die Westbalkanstaaten lange vor der Ukraine das Recht auf einen EU-Beitritt.
