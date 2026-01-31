Unfähig oder unverzichtbar?

Es ist nicht lange her, da stand der ukrainische Präsident Selenskyj an einem Rednerpult beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und zog in einer Weise über Europa her, dass man sich nur wundern konnte. Die Europäer, so gewann man den Eindruck, haben in der Sichtweise Selenskyjs schuld an so gut wie allem, was derzeit in der Welt schiefläuft.