„Liebe Fans …“: Goretzka verkündet Entscheidung

Die Würfel sind gefallen! Leon Goretzka wird bis Saisonende für den FC Bayern spielen, ehe er sich im Sommer einen neuen Verein suchen wird. Das gab der Mittelfeldspieler am Freitag auf Instagram bekannt.
„Liebe Fans, die letzten Tagen waren turbulenter als gedacht.
Gleichzeitig haben sie Klarheit gebracht: So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Klubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte. Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spaß macht und einem Trainer der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat! Diesem Team und dem Verein fühle ich mich verpflichtet. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir im Mai wieder mit vollen Händen am Marienplatz stehen und diesmal mit euch zusammen die ganz großen Titel feiern können“, schrieb Goretzka.
„Der richtige Zeitpunkt“
„Gleichzeitig haben der Verein und ich in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere gemeinsame erfolgreiche Zeit im Sommer zu Ende geht. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen: Als Fußballer und als Mensch.“
Goretzka war 2018 vom FC Schalke 04 zu den Münchnern gewechselt, mit denen er seither sechs Meisterschaften, zwei Pokal- und einen Champions-League-Titel bejubeln durfte.
