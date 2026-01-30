Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschied? Verbleib?

„Liebe Fans …“: Goretzka verkündet Entscheidung

Deutsche Bundesliga
30.01.2026 11:48
Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen.
Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen.(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Würfel sind gefallen! Leon Goretzka wird bis Saisonende für den FC Bayern spielen, ehe er sich im Sommer einen neuen Verein suchen wird. Das gab der Mittelfeldspieler am Freitag auf Instagram bekannt.

0 Kommentare

„Liebe Fans, die letzten Tagen waren turbulenter als gedacht.
Gleichzeitig haben sie Klarheit gebracht: So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Klubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte. Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spaß macht und einem Trainer der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat! Diesem Team und dem Verein fühle ich mich verpflichtet. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir im Mai wieder mit vollen Händen am Marienplatz stehen und diesmal mit euch zusammen die ganz großen Titel feiern können“, schrieb Goretzka.

„Der richtige Zeitpunkt“
„Gleichzeitig haben der Verein und ich in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere gemeinsame erfolgreiche Zeit im Sommer zu Ende geht. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen: Als Fußballer und als Mensch.“

Bis Sommer wird Goretzka noch für die Bayern auf Titeljagd gehen.
Bis Sommer wird Goretzka noch für die Bayern auf Titeljagd gehen.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Goretzka war 2018 vom FC Schalke 04 zu den Münchnern gewechselt, mit denen er seither sechs Meisterschaften, zwei Pokal- und einen Champions-League-Titel bejubeln durfte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
179.243 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
127.110 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
108.032 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Deutsche Bundesliga
Abschied? Verbleib?
„Liebe Fans …“: Goretzka verkündet Entscheidung
Bundesliga im Ticker
1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg – ab 20.30 Uhr LIVE
Fehlt gegen Bayern
Betrunken am Steuer: HSV suspendiert Flügelstürmer
Was läuft in Kabine?
Babbel über den FC Bayern: „Du kotzt im Dreieck“
Spanien-Gigant lauert
Bayern-Star kurz vor Abgang? Jetzt spricht Freund

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf