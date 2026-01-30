„Liebe Fans …“: Goretzka verkündet Entscheidung

„Liebe Fans, die letzten Tagen waren turbulenter als gedacht.

Gleichzeitig haben sie Klarheit gebracht: So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Klubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte. Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spaß macht und einem Trainer der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat! Diesem Team und dem Verein fühle ich mich verpflichtet. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir im Mai wieder mit vollen Händen am Marienplatz stehen und diesmal mit euch zusammen die ganz großen Titel feiern können“, schrieb Goretzka.