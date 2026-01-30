Vorteilswelt
Challenger-Turnier

6:3, 6:0! Lilli Tagger stürmt in Dubai ins Finale

Tennis
30.01.2026 12:59
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: AFP/-)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Osttirolerin Lilli Tagger steht bei einem gut dotierten Tennis-Challenger der Frauen in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Finale. Die 17-Jährige kam am Freitag im Halbfinale bei einer 6:3,3:0-Führung durch Aufgabe der topgesetzten Mexikanerin Renata Zarazua weiter.

Die als Nummer drei gesetzte Tagger ist in Fudschaira ohne Satzverlust, sie wird im Ranking rund um Rang 130 so hoch wie noch nie stehen. Um den Titel geht es gegen die siebentgereihte Britin Harriet Dart.

