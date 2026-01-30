Nach Fuß-Operation muss Beierl im Sitzen starten

Nach dem Halswirbelbruch von Skicrosser Tristan Takats beim Weltcup in Veysonnaz folgte nun die nächste Hiobsbotschaft für Österreichs Olympiateam: Bobfahrerin Katrin Beierl ist beim Krafttraining umgeknickt, musste am Mittelfuß operiert werden. Die Medaillenhoffnung bangt kurz vor den Spielen in Cortina um ihre Form.