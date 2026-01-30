Vorteilswelt
Bangen um Olympia

Nach Fuß-Operation muss Beierl im Sitzen starten

Olympia
30.01.2026 12:30
Ein Start im Laufen ist für Beierl nach der OP nicht drinnen.
Ein Start im Laufen ist für Beierl nach der OP nicht drinnen.(Bild: EPA/MAYK WENDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim Krafttraining knickte Bob-Hoffnung Katrin Beierl um, zwei Wochen vor Olympia war eine Operation nötig. Jetzt hofft die Niederösterreicherin auf eine rasche Genesung. Beim Start wird sie allerdings mit einem Handicap kämpfen.

Nach dem Halswirbelbruch von Skicrosser Tristan Takats beim Weltcup in Veysonnaz folgte nun die nächste Hiobsbotschaft für Österreichs Olympiateam: Bobfahrerin Katrin Beierl ist beim Krafttraining umgeknickt, musste am Mittelfuß operiert werden. Die Medaillenhoffnung bangt kurz vor den Spielen in Cortina um ihre Form.

