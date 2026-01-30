„Verschlafener“ Lenker ging in Wien auf Beamte los

Verdächtiger ging auf Polizisten los

Der Lenker beruhigte sich allerdings nicht, denn als die Polizisten wenig später die Tür öffneten, stürmte der Mann heraus und ging zum Angriff über. Mehrmals versuchte er, auf die Uniformierten einzuschlagen. Bei seiner Festnahme wehrte sich der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Österreicher, aus Leibeskräften.