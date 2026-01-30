„Verschlafener“ Lenker ging in Wien auf Beamte los

Mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen ist ein Auto am Donnerstagnachmittag im Wiener Bezirk Liesing. Ein Zeuge ging davon aus, dass der Lenker am Steuer eingeschlafen war. Als Polizisten Nachschau hielten, war der Autofahrer allerdings hellwach – und äußerst aggressiv.
Kurz vor 17.30 Uhr machte der Zeuge in der Karl-Tornay-Gasse die ungewöhnliche Beobachtung. Als die Polizei eintraf, wollten die Beamten den Lenker kontrollieren und das Auto überprüfen. Der Verdächtige quittierte das mit Aggressivität. „Aus diesem Grund wurde die Fahrzeugtüre zunächst geschlossen gehalten und versucht, beruhigend auf den Mann einzureden“, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Freitag.
Verdächtiger ging auf Polizisten los
Der Lenker beruhigte sich allerdings nicht, denn als die Polizisten wenig später die Tür öffneten, stürmte der Mann heraus und ging zum Angriff über. Mehrmals versuchte er, auf die Uniformierten einzuschlagen. Bei seiner Festnahme wehrte sich der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Österreicher, aus Leibeskräften.
Bei dem daraus entstehenden Gerangel wurden zwei Polizisten verletzt. Einen Alkotest verweigerte der Verdächtige, der zuvor offenbar über den Durst getrunken hatte. Denn im Fahrzeug entdeckten die Beamten eine gut geleerte Flasche Wodka. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen: Der 28-Jährige besitzt derzeit gar keinen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.