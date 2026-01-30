Krawallmusical hektisch hampelnder Wurstel

Keine Klasenkampf-Parabel

Es beginnt schon mit dem Anfängerfehler. Trotz ihres Titels ist die „Localposse mit Gesang“ keine Klassenkampf-Parabel. Sie zeigt vielmehr, dass die arme, im Parterre hausende Familie um nichts besser ist als die Protz-Partie in der Bel etage, wenn das Schicksal die Verhältnisse umkehrt. Insgesamt war Nestroy kein Agitator. Seine wenigen politischen Komödien entstanden vor allem deshalb, weil die Revolution 1848 Thema der Stunde und Quotenbringer Nummer eins war. Kraft lässt aber ideologisieren, als sei ihm dramaturgisch ein Rade-Brecht zur Seite gestanden.